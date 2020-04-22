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22 апреля 2020, среда, 11:55 593
Кабмин 2020-04-22T12:03:26+03:00
Українські Новини
Шмыгаль рассказал, когда откроют границы в Украине

Шмыгаль рассказал, когда откроют границы в Украине

Елена Новикова
Граница, Денис Шмыгаль, Закрытие границ, открытие границ
Граница. Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon
Граница. Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon

Украина намерена открыть границы через 30 дней после открытия их европейскими соседями. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию "РБК Украина", передают Українськi Новини.

"Мы можем наблюдать за европейскими странами, за нашими соседями Польшей, Венгрией, Румынией, как они будут себя вести относительно границ. Мы также видим яркие примеры Германии, Испании, Италии. И в зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация", - сказал он.

Премьер объясняет это тем, что, к примеру, Европа и США вошли в карантин намного раньше Украины, в частности Италия ввела ограничительные меры и сам карантин раньше на 1 месяц.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения инициирует продление карантина до 12 мая.

Также после Пасхи пассажиропоток рекордно упал до 6,9 тысяч человек.

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