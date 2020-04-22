Шмыгаль рассказал, когда откроют границы в Украине

Украина намерена открыть границы через 30 дней после открытия их европейскими соседями. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию "РБК Украина", передают Українськi Новини.

"Мы можем наблюдать за европейскими странами, за нашими соседями Польшей, Венгрией, Румынией, как они будут себя вести относительно границ. Мы также видим яркие примеры Германии, Испании, Италии. И в зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация", - сказал он.

Премьер объясняет это тем, что, к примеру, Европа и США вошли в карантин намного раньше Украины, в частности Италия ввела ограничительные меры и сам карантин раньше на 1 месяц.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения инициирует продление карантина до 12 мая.

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