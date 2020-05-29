У Зеленского и в СБУ решили не признавать ошибку с санкциями против внучки диктатора Муссолини

Офис Президента и Совет национальной безопасности и обороны отказались сообщить, а Служба безопасности Украины засекретила причины снятия санкций с Алессандры Муссолини (бывшего депутата Европейского парламента, внучки итальянского диктатора Бенито Муссолини), Сергея Токарева (основателя IT-компании Lucky Labs) и Алексея Федорычева (бизнесмена, бывшего владельца футбольного клуба "Динамо" (Москва, Россия)).

Об этом свидетельствуют их ответы на запросы Українських Новин.

В день обнародования санкционного списка пресс-службы Президента Владимира Зеленского и СНБО отказались отвечать на этот вопрос и призвали отправить им официальные запросы.

Однако, спустя две недели, на запрос они также не ответили по существу.

"Ваш запрос отправлен к распорядителю информации - СНБО", - ответил Офис Президента.

В свою очередь СНБО перенаправил его в СБУ.

"Относительно оснований исключения из санкционных списков некоторых иностранных граждан, 5 гражданок Украины и 23 юридических лиц сообщаем, что… предложения об отмене санкций к указанным юридическим лицам были вынесены на рассмотрение СНБО Службой безопасности Украины, которая проводит мониторинг их эффективности. Поэтому ваш запрос направлен в СБУ", - ответил Аппарат.

СБУ отметила, что вносит СНБО предложения на основании сведений, полученных в ходе контрразведывательной и оперативно розыскной деятельности.

"Такие сведения являются информацией с ограниченным доступом… (в ответ) на запросы не предоставляются", - сказано в ответе.

В то же время по информации СМИ, Муссолини могла быть внесена в санкционные списки в марте 2019 по ошибке вместо Алессандро Мусолино, который был "наблюдателем" за так называемыми выборами в самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках".

Причины исключения из санкционного списка остальных лиц и компаний не известны.

Всего Зеленский утвердил санкции против 377 физических лиц и 235 юридических.

В 2017 году в санкционном списке было 1 228 физ- и 468 юрлиц, в 2018 - 1 759 и 786, а в 2019 – 848 и 294.

Українські Новини просили Офис Президента, СНБО и СБУ пояснить, против скольких из них санкции были введены Зеленским впервые, против скольких продолжают быть в силе, а против скольких перестали действовать.

"Учет количественных данных относительно физических и юридических лиц СБУ не проводит", - ответила спецслужба.

СНБО также заявил, что не располагает статистической информацией.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский одобрил решение СНБО о продлении санкций против российских соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники" и почтового сервиса "Mail.ru". При этом перед выборами Зеленский был против блокировки "Вконтакте" и "Одноклассников".

Также Зеленский продлил санкции против российских разработчиков антивирусных программ.

Кроме того, Украина ввела санкции против МГУ, Эрмитажа и Пушкинского музея.