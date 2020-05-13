СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) продлил санкции против российских социальных сетей "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники", срок которых должен был истечь в мае.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українськi Новини.

"Члены Совета национальной безопасности и обороны рассмотрели в установленном порядке предложения субъектов внесения, определенных статьей 5 Закона Украины "О санкциях", по применению ограничительных мероприятий (санкций). По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решение о применении, отмене и внесении изменений в ограничительные мероприятия (санкций) принято", - говорится в нем.

Указано, что этим решением, среди прочего, предусматривается применение ограничительных мер в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности, "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других.

Данное решение вводится в действие Указом Президента, который подготовлен и передан для подписания в Офис Президента.

Информации о его подписании Президентом Владимиром Зеленским на данный момент нет.

Перед выборами Зеленский заявил, что "Вконтакте" и "Одноклассники" заблокировали неоправданно.

"И чего мы добились (запретом)? Наши начали обходить запрет. Вы это знаете прекрасно. Украинцы обходят. Я этим не пользуюсь. Честно говоря, и до этого не пользовался. Мое мнение: эта ситуация – я ее называю "парковки в Киеве". У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Не там припарковался, например, – оштрафовали. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу – вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение – и "хлопни" те", - сказал он.

По указу бывшего президента Петра Порошенко Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru", "Вконтакте", "Одноклассники" а также сервисам "Yandex".