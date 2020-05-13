подписаться на рассылку
26.6 27
28.65 29.25
˟
13 мая 2020, среда, 19:18 175
Силовые структуры 2020-05-13T20:31:29+03:00
Українські Новини
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе

СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе

Елена Новикова
СНБО, Одноклассники, Вконтакте, Mail.ru, продление санкций, Блокировка сайтов
Вконтакте. Фото: Studprotests
Вконтакте. Фото: Studprotests

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) продлил санкции против российских социальных сетей "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники", срок которых должен был истечь в мае.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українськi Новини.

"Члены Совета национальной безопасности и обороны рассмотрели в установленном порядке предложения субъектов внесения, определенных статьей 5 Закона Украины "О санкциях", по применению ограничительных мероприятий (санкций). По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решение о применении, отмене и внесении изменений в ограничительные мероприятия (санкций) принято", - говорится в нем.

Указано, что этим решением, среди прочего, предусматривается применение ограничительных мер в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности, "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других.

Данное решение вводится в действие Указом Президента, который подготовлен и передан для подписания в Офис Президента.

Информации о его подписании Президентом Владимиром Зеленским на данный момент нет.

Перед выборами Зеленский заявил, что "Вконтакте" и "Одноклассники" заблокировали неоправданно.

"И чего мы добились (запретом)? Наши начали обходить запрет. Вы это знаете прекрасно. Украинцы обходят. Я этим не пользуюсь. Честно говоря, и до этого не пользовался. Мое мнение: эта ситуация – я ее называю "парковки в Киеве". У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Не там припарковался, например, – оштрафовали. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу – вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение – и "хлопни" те", - сказал он.

По указу бывшего президента Петра Порошенко Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru", "Вконтакте", "Одноклассники" а также сервисам "Yandex".

Больше новостей о: СНБО Одноклассники Вконтакте Mail.ru продление санкций Блокировка сайтов

Секретарю СНБО вдвое урезали зарплату...
Баканов предложил продлить санкции против российск...
Баканов хочет заблокировать "Вконтакте" и "Однокла...
Бабченко сообщил, что хакеры взломали его аккаунты...
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе
Расслабляться нельзя: Зеленский рассказал о втором этапе смягчения карантина
Новости
ФБР обвиняет Китай в попытках украсть результаты исследований по коронавирусу 20:20
Минекоенерго разработало топливный баланс, - Буславец 20:10
Зеленский назначил глав управлений СБУ в Киевской, Одесской и Житомирской областях 20:09
"Платформа Бойко" назвала неконституционным продление запрета на российские соцсети 20:04
Все упреки против анализа медицинской системы провоцируются противниками медреформы, - Светлана Шаталова 19:54
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
больше новостей
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Средневзвешенную стоимость электроэнергии "Энергоатома" нужно повысить на 58%, - Буславец 20:38
Зеленский болезненно отреагировал на скандал с братом Ермака, — Трофимов 17:56
больше новостей
Кабмин ослабил ограничения для посещения летних террас ресторанов и разрешил гулять небольшими группами
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok