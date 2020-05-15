Зеленский продлил санкции против российских разработчиков антивирусных программ

Украина продлила действие санкций против компаний-разработчиков антивирусных программ "Доктор Веб" и "Лаборатория Касперского" (обе - Россия) на 1 год, в то время, как сняла санкции с представительств российской IT-корпорации.

Об этом говорится в указе Президента №184/2020 от 14 мая, передают Українські Новини.

"В соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях" Совет национальной безопасности и обороны Украины решил... применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к... юридическим лицам, согласно приложению 2", - сказано в нем.

Согласно ему, также продлены санкции против украинских представительств данных компаний - "Лаборатория Касперского Украина" и "Центр технической поддержки "Доктор Веб" (обе - Киев).

Санкции включают в себя блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капитала из Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение/прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей, запрет на осуществление госзакупок, прекращение выдачи разрешений на ввоз/вывоз валюты и ограничение выдачи налички по платежным карточкам, эмитированным нерезидентами, и запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Также санкции предусматривают запрет провайдерам предоставлять пользователям сети Интернет доступа к сервисам drweb.ru и kaspersky.ru.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский снял санкции с внучки Бенито Муссолини.



Также президент снял санкции с бизнесмена Алексея Федорычева.