подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.55 29.1
˟
  • Новости
  • Политика
  • Зеленский продлил санкции против российских разработчиков антивирусных программ
15 мая 2020, пятница, 19:42 308
Политика 2020-05-15T21:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленский продлил санкции против российских разработчиков антивирусных программ

Зеленский продлил санкции против российских разработчиков антивирусных программ

Валерия Драгомирова
Санкции, Владимир Зеленский, Доктор Веб, Лаборатория Касперского
Санкции. Фото: glavpost.ua
Санкции. Фото: glavpost.ua

Украина продлила действие санкций против компаний-разработчиков антивирусных программ "Доктор Веб" и "Лаборатория Касперского" (обе - Россия) на 1 год, в то время, как сняла санкции с представительств российской IT-корпорации

Об этом говорится в указе Президента №184/2020 от 14 мая, передают Українські Новини.

"В соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях" Совет национальной безопасности и обороны Украины решил... применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к... юридическим лицам, согласно приложению 2", - сказано в нем.

Согласно ему, также продлены санкции против украинских представительств данных компаний - "Лаборатория Касперского Украина" и "Центр технической поддержки "Доктор Веб" (обе - Киев).

Санкции включают в себя блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капитала из Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение/прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей, запрет на осуществление госзакупок, прекращение выдачи разрешений на ввоз/вывоз валюты и ограничение выдачи налички по платежным карточкам, эмитированным нерезидентами, и запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Также санкции предусматривают запрет провайдерам предоставлять пользователям сети Интернет доступа к сервисам drweb.ru и kaspersky.ru.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский снял санкции с внучки Бенито Муссолини.


Также президент снял санкции с бизнесмена Алексея Федорычева

Больше новостей о: Санкции Владимир Зеленский Доктор Веб Лаборатория Касперского

Полиция открыла дело из-за вспышки коронавируса в Дарницком доме-интернате
В одобренном Зеленским санкционном списке 377 физлиц
Новости
Шмыгаль ожидает предоставление ЕС Украине макрофинансовой помощи уже в мае 21:15
Российскому рэперу Guf запретили въезжать в Украину 21:11
Перепады температур -3 до +23 и дожди. Прогноз погоды на 16 мая 21:00
Украина продлила санкции против российского разработчика бухгалтерских программ "1С" 20:50
Под управлением СБУ в Полтаве прошли пикеты: активисты протестовали против ареста египтянина 20:19
больше новостей
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
Пенсии в 2020 повысят еще дважды: кто получит надбавки до конца года 05:30 Инфографика
В МОЗ рассказали, что метро в Киеве откроют после оценки эпидситуации 08:20
Экс-нардеп Лещенко в апреле получил треть миллиона от американской инвесткомпании 18:26
больше новостей
Прошлая власть "дискредитировала действия миллионов верующих украинцев", – Трофимов 13:31
В центре Киева прошел митинг с требованием справедливого наказания для Микитася, - СМИ 18:26
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список 06:30
Баканову никто не ответил на тревожное письмо о дестабилизации в энергетике – ни Зеленский, ни Разумков, ни Шмыгаль 07:22 Документ
больше новостей
Высокие должности во власти получили более 30 работников "95 квартала". Список
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok