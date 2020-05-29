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29 травня 2020, пʼятниця, 12:34 7
Політика 2020-05-29T13:00:02+03:00
Українські Новини
Санкції проти онуки Муссоліні: у Зеленського і в СБУ не хочуть визнавати помилку

Санкції проти онуки Муссоліні: у Зеленського і в СБУ не хочуть визнавати помилку

Виолетта Чайковская
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Алессандра Муссоліні. Фото: Facebook/Alessandra Mussolini
Алессандра Муссоліні. Фото: Facebook/Alessandra Mussolini

Офіс Президента і Рада національної безпеки та оборони відмовилися повідомити, а Служба безпеки України засекретила причини зняття санкцій з Алессандри Муссоліні (колишнього депутата Європейського парламенту, онуки італійського диктатора Беніто Муссоліні), Сергія Токарєва (засновника IT-компанії Lucky Labs) та Олексія Федоричева (бізнесмена, колишнього власника футбольного клубу "Динамо" (Москва, Росія)).

Про це свідчать їхні відповіді на запити Українських Новин.

У день оприлюднення санкційного списку прес-служби Президента Володимира Зеленського та РНБО відмовилися відповідати на це питання і закликали відправити їм офіційні запити.

Проте через два тижні, на запит вони також не відповіли по суті.

"Ваш запит направлено до розпорядника інформації - РНБО", - відповів Офіс Президента.

У свою чергу РНБО перенаправив його до СБУ.

"Щодо підстав виключення з санкційних списків деяких іноземних громадян, 5 громадянок України та 23 юридичних осіб повідомляємо, що... пропозиції щодо скасування санкцій до зазначених юридичних осіб були винесені на розгляд РНБО Службою безпеки України, яка проводить моніторинг їх ефективності. Тому ваш запит напдіслано до СБУ", - відповів Апарат.

СБУ зазначила, що вносить РНБО пропозиції на підставі відомостей, отриманих в ході контррозвідувальної та оперативно розшукової діяльності.

"Такі відомості є інформацією з обмеженим доступом (у відповідь) на запити надаються", - сказано у відповіді.

Водночас за інформацією ЗМІ, Муссоліні могла потрапити до санкційних списків у березні 2019 помилково замість Алессандро Мусоліно, який був "спостерігачем" за так званими виборами у самопроголошених Донецькій та Луганській "народних республіках".

Причини виключення з санкційного списку інших осіб і компаній невідомі.

Усього Зеленський затвердив санкції проти 377 фізичних осіб та 235 юридичних осіб.

У 2017 році в списку санкцій було 1 228 фіз - і 468 юросіб, у 2018 - 1 759 та 786, а в 2019 – 848 294.

Українські Новини просили Офіс Президента, РНБО та СБУ пояснити, проти скількох з них санкції були введені Зеленським вперше, проти скількох продовжують бути в силі, а проти скількох втратили чинність.

"Облік кількісних даних щодо фізичних та юридичних осіб СБУ не здійснюється", - відповіла спецслужба.

РНБО також заявила, що не володіє статистичною інформацією.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський схвалив рішення РНБО про продовження санкцій проти російських соцмереж "ВКонтакте", "Одноклассники" та поштового сервісу "Mail.ru". При цьому перед виборами Зеленський був проти блокування "Вконтакте" і "Одноклассников".

Також Зеленський продовжив санкції проти російських розробників антивірусних програм.

Крім того, Україна ввела санкції проти МГУ та Ермітажу.

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