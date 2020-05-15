Зеленский снял санкции с внучки Бенито Муссолини

Указом Президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по продлению и внесению изменения в санкции, ограничения сняты с бывшего депутата Европейского парламента Алессандры Муссолини, внучки итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Об этом свидетельствуют изменения в приложения к предыдущим указам о санкциях в указе №184 от 14 мая, передают Українськi Новини.

В марте 2019 года против Муссолини на три года были введены санкции (блокировка активов, предотвращение выведению капитала, запрет на въезд в Украину), поскольку она была "наблюдателем" за так называемыми выборами в самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках".

Причины ее исключения из санкционного списка не указаны.

Также санкции сняты с гражданина России, основателя IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева, который в рамках своих благотворительных инициатив сотрудничал среди прочих с Вероникой Селегой, которая на данный момент занимает должность генерального директора директората внутренней и гуманитарной политики Офиса Президента.

Всего санкции сняты с 9 физических лиц, среди которых преимущественно члены "избирательных комиссий" так называемых ДНР и ЛНР.

Кроме того, санкции сняты с 12 компаний.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский одобрил решение СНБО о продлении санкций против российских соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники" и почтового сервиса "Mail.ru".

При этом перед выборами Зеленский был против блокировки "Вконтакте" и "Одноклассников".