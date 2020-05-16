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16 мая 2020, суббота, 13:15 23
Политика 2020-05-16T13:15:04+03:00
Українські Новини
Украина вводит санкции против МГУ, Эрмитажа и Пушкинского музея

Украина вводит санкции против МГУ, Эрмитажа и Пушкинского музея

Анна Рудык
Санкции против России, СНБО, Санкции, Владимир Зеленский
Эрмитаж. Фото: hermitagemuseum.org
Эрмитаж. Фото: hermitagemuseum.org

После продления запрета российских сайтов и социальных сетей Украина вводит санкции против музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций России. Об этом говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", введенном в действие указом президента Владимира Зеленского.

Так, согласно опубликованному документу, санкции сроком на 3 года вводятся в отношении следующих учреждений и организаций:

  • Академия наук Республики Татарстан;
  • Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество";
  • Государственный Эрмитаж;
  • Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина;
  • Институт археологии Российской академии наук;
  • Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова";
  • Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого;
  • Институт истории материальной культуры Российской академии наук;
  • Институт востоковедения Российской академии наук;
  • Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский" (Симферополь);
  • Черноморский центр подводных исследований (Симферополь);
  • Крымский региональный центр археологических исследований (Симферополь);
  • Научно-производственный центр "Крымское археологическое общество" (Симферополь);
  • Таврическое археологическое общество (Симферополь);
  • Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (Симферополь);
  • Институт археологии Крыма РАН;
  • автономная некоммерческая организация "Научно-просветительский Центр палеоэтнологических исследований";
  • Научно-просветительский центр "Архэ" (Санкт-Петербург);
  • Южный региональный центр археологических исследований (Краснодар);
  • ООО "Терра" (занимается изучением памятников всех археологических периодов);
  • автономная некоммерческая организация "Подводное культурное наследие" (Севастополь);
  • Благотворительный фонд (БФ) "Деметра" (помогает сохранять и популяризировать культурное и историко-археологическое наследие Керчи и Восточного Крыма);
  • БФ "Наследие тысячелетий" (Симферополь).

К перечисленным юрлицам Украина ввела ограничительные меры, среди которых числятся такие:

  1. блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  2. предотвращение вывода капитала за пределы Украины;
  3. приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  4. аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для определенной деятельности, в частности пользования недрами;
  5. прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
  6. аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Как сообщали Українські Новини, Украина продлила санкции против российского разработчика бухгалтерских программ "1С".

Тем временем в одобренном Зеленским санкционном списке 377 физлиц.

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