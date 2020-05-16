Украина вводит санкции против МГУ, Эрмитажа и Пушкинского музея

После продления запрета российских сайтов и социальных сетей Украина вводит санкции против музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций России. Об этом говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", введенном в действие указом президента Владимира Зеленского. Так, согласно опубликованному документу, санкции сроком на 3 года вводятся в отношении следующих учреждений и организаций: Академия наук Республики Татарстан; Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество"; Государственный Эрмитаж; Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина; Институт археологии Российской академии наук; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова"; Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого; Институт истории материальной культуры Российской академии наук; Институт востоковедения Российской академии наук; Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский" (Симферополь); Черноморский центр подводных исследований (Симферополь); Крымский региональный центр археологических исследований (Симферополь); Научно-производственный центр "Крымское археологическое общество" (Симферополь); Таврическое археологическое общество (Симферополь); Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (Симферополь); Институт археологии Крыма РАН; автономная некоммерческая организация "Научно-просветительский Центр палеоэтнологических исследований"; Научно-просветительский центр "Архэ" (Санкт-Петербург); Южный региональный центр археологических исследований (Краснодар); ООО "Терра" (занимается изучением памятников всех археологических периодов); автономная некоммерческая организация "Подводное культурное наследие" (Севастополь); Благотворительный фонд (БФ) "Деметра" (помогает сохранять и популяризировать культурное и историко-археологическое наследие Керчи и Восточного Крыма); БФ "Наследие тысячелетий" (Симферополь). К перечисленным юрлицам Украина ввела ограничительные меры, среди которых числятся такие: блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капитала за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для определенной деятельности, в частности пользования недрами; прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами; аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений. Как сообщали Українські Новини, Украина продлила санкции против российского разработчика бухгалтерских программ "1С". Тем временем в одобренном Зеленским санкционном списке 377 физлиц.