У вас... прогнило, - Аваков отреагировал на перестрелку в Броварах

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что перестрелка между перевозчиками в Броварах сегодня утром, 29 мая, свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то "прогнило".

Об Аваков написал в микроблоге Twitter.

"Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить!" - написал он.

Также Аваков добавил, что массовые задержания продолжаются.

"Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас... прогнило" - подытожил Аваков.

Напомним, ранее в сети появилось видео перестрелки, которая произошла утром 29 мая в Броварах Киевской области с участием около сотни человек. В результате инцидента задержаны 10 человек.

26 мая в Киеве на Печерске во время перестрелки ранили мужчину, его госпитализировали.

Ранее в Киево-Святошинском районе правоохранители со стрельбой задержали 4 вооруженных злоумышленников, которые пытались проникнуть в дом местного предпринимателя.

Также в Белой Церкви пьяный мужчина устроил стрельбу в прохожих.