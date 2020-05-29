У вас... прогнило, - Аваков отреагировал на перестрелку в Броварах

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что перестрелка между перевозчиками в Броварах сегодня утром, 29 мая, свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то "прогнило". Об Аваков написал в микроблоге Twitter. "Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить!" - написал он. Также Аваков добавил, что массовые задержания продолжаются. "Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас... прогнило" - подытожил Аваков. Напомним, ранее в сети появилось видео перестрелки, которая произошла утром 29 мая в Броварах Киевской области с участием около сотни человек. В результате инцидента задержаны 10 человек. 26 мая в Киеве на Печерске во время перестрелки ранили мужчину, его госпитализировали. Ранее в Киево-Святошинском районе правоохранители со стрельбой задержали 4 вооруженных злоумышленников, которые пытались проникнуть в дом местного предпринимателя. Также в Белой Церкви пьяный мужчина устроил стрельбу в прохожих.