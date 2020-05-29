подписаться на рассылку
26.7 27.11
29.25 29.95
˟
ONLINE
29.05.2020 11:00 Пресс-конференция: "Почему парламент медлит с легализацией игорного бизнеса?"

29 мая 2020, пятница, 11:06 182
Общество 2020-05-29T11:15:01+03:00
Українські Новини
Сегодня в Киеве на дорогах тянучки, а некоторые улицы "застряли" в пробках: карта

Сегодня в Киеве на дорогах тянучки, а некоторые улицы "застряли" в пробках: карта

Ирина Николенко
Киев, Общественный транспорт, Пробки в Киеве, послабление карантина в Киеве
Тянучки в Киеве. Карта: Google Maps
Тянучки в Киеве. Карта: Google Maps

После открытия общественного транспорта и метро, ​​сегодня в Киеве на дорогах уменьшились пробки по сравнению с предыдущими днями. Тянучки наблюдаются в центре города, а также на проспекте Победы, Степана Бандеры, а Северный мост застрял в пробках, об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты.

В центре города наблюдаются тянучки, а также на проспекте Победы.

Тянучки в центре Киева. Карта: Google MapsТянучки в центре Киева. Карта: Google Maps

Также движение затруднено на Набережном шоссе в обе стороны, причиной пробки стали ремонтные работы. 

Тянучки на Северном мосту. Карта: Google MapsТянучки на Набережном шоссе. Карта: Google Maps

Тянучка образовалась и на Северном мосту, а также на проспекте Степана Бандеры.

Пробки на Северном мосту. Карта: Google MapsПробки на Северном мосту. Карта: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров намерен разрешить возобновить работу общественного транспорта с 22 мая, а работу детсадов и метрополитена с 25 мая.

В Киеве метро могут не открыть с 25 мая в рамках ослабления карантина из-за плохой статистики заболевания коронавирусной инфекцией.

После открытия метро, на центральных станциях пусто, а на конечной станции "Лесная" образовалась толпа людей - нарушали дистанцию. В вагонах все места были заняты, а на следующих станциях людям пришлось стоять.

Больше новостей о: Киев Общественный транспорт Пробки в Киеве послабление карантина в Киеве

Последний звонок в Киеве отпразднуют 29 мая в онла...
В начале июня людей в транспорте в Киеве станет бо...
В киевской больнице скорой помощи — вспышка корона...
Порошенко ловко "ушел" от ГБР на выставке своих ка...
Масштабная перестрелка в Броварах. Полиция задержала 10 человек, 3 участника конфликта ранены
После однодневного роста количество новых случаев коронавируса снова начало падать
Сегодня Кулеба едет в Будапешт. Напоминаем, как ухудшились венгерско-украинские отношения и чем важен визит
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok