Сегодня в Киеве на дорогах тянучки, а некоторые улицы "застряли" в пробках: карта

После открытия общественного транспорта и метро, сегодня в Киеве на дорогах уменьшились пробки по сравнению с предыдущими днями. Тянучки наблюдаются в центре города, а также на проспекте Победы, Степана Бандеры, а Северный мост застрял в пробках, об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты. В центре города наблюдаются тянучки, а также на проспекте Победы. Тянучки в центре Киева. Карта: Google Maps Также движение затруднено на Набережном шоссе в обе стороны, причиной пробки стали ремонтные работы. Тянучки на Набережном шоссе. Карта: Google Maps Тянучка образовалась и на Северном мосту, а также на проспекте Степана Бандеры. Пробки на Северном мосту. Карта: Google Maps Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров намерен разрешить возобновить работу общественного транспорта с 22 мая, а работу детсадов и метрополитена с 25 мая. В Киеве метро могут не открыть с 25 мая в рамках ослабления карантина из-за плохой статистики заболевания коронавирусной инфекцией. После открытия метро, на центральных станциях пусто, а на конечной станции "Лесная" образовалась толпа людей - нарушали дистанцию. В вагонах все места были заняты, а на следующих станциях людям пришлось стоять.