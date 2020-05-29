Сегодня в Киеве на дорогах тянучки, а некоторые улицы "застряли" в пробках: карта

После открытия общественного транспорта и метро, ​​сегодня в Киеве на дорогах уменьшились пробки по сравнению с предыдущими днями. Тянучки наблюдаются в центре города, а также на проспекте Победы, Степана Бандеры, а Северный мост застрял в пробках, об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты.

В центре города наблюдаются тянучки, а также на проспекте Победы.

Тянучки в центре Киева. Карта: Google Maps

Также движение затруднено на Набережном шоссе в обе стороны, причиной пробки стали ремонтные работы.

Тянучки на Набережном шоссе. Карта: Google Maps

Тянучка образовалась и на Северном мосту, а также на проспекте Степана Бандеры.

Пробки на Северном мосту. Карта: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров намерен разрешить возобновить работу общественного транспорта с 22 мая, а работу детсадов и метрополитена с 25 мая.

В Киеве метро могут не открыть с 25 мая в рамках ослабления карантина из-за плохой статистики заболевания коронавирусной инфекцией.

После открытия метро, на центральных станциях пусто, а на конечной станции "Лесная" образовалась толпа людей - нарушали дистанцию. В вагонах все места были заняты, а на следующих станциях людям пришлось стоять.