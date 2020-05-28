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28 мая 2020, четверг, 18:02 18
Политика 2020-05-28T18:15:01+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" начала продавать билеты на еще три поезда

"Укрзализныця" начала продавать билеты на еще три поезда

Кира Молчанова
Киев, Укрзализниця, Билеты на поезда, Железнодорожное сообщение
Укрзализниця. Проводники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk
Укрзализниця. Проводники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk

К поездам, которые начнут курсировать с 1 июня, "Укрзализныця" добавила еще три. "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 3 поезда: №782/781 сообщением Киев - Черкассы, №786/785 Киев - Шостка и №790/789 Киев – Кропивницкий

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Таким образом, всего открыта продажа билетов на 29 поездов.

Купить билеты на эти направления, как и на остальные, можно через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

"Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах. Кроме того, будет проводиться санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты", - напомнили в ведомстве.

Как сообщали Українські Новини, в поездах "Укрзализницы" откажутся от продажи чая и кофе пассажирам из-за карантина.

Областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черновицкой и Закарпатской областей не разрешили возобновление пассажирского железнодорожного сообщения в своих регионах.

"Укрзализныця" будет продавать билеты за 90 суток до даты отправления поезда.

Кроме того, в акционерном обществе заявили о намерении возобновить курсирование 214 пригородных поездов в 10 областях с 1 июня.

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