В Украине продают билеты уже на 26 поездов

Кроме того, что "Укрзализныця" начнет продавать билеты за 90 суток до даты отправления поезда, компания также открыла продажу билетов на 12 поездов, среди которых поезда дальнего следования и Интерсити+.

Об этом сообщает официальный сайт компании, передают Українськi Новини.

Таким образом, уже назначено курсирование 26 поездов, которые начнут работу с 1 июня.

"Укрзализныця" анонсировала следующие маршруты:

№ 37/38, № 732/731 и № 738/737 Киев — Запорожье;

№ 116/115 Киев — Бердянск;

№ 136/135 и № 734/733 Киев — Покровск;

№ 76/75 Кривой Рог — Киев;

№ 102/101 и № 766/765 Киев — Херсон;

№ 12/11 Киев — Новоалексеевка;

№ 79/80 Днепр — Киев;

779/780 Сумы-Киев/Винница.

Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

К поездам, которые начинают курсировать с 1 июня, предъявляются карантинные требования. Необходимо соблюдать масочный режим, в вагонах будет находиться вдвое меньше пассажиров, чем обычно. При входе либо при проверке билетов будет выполняться проверка температуры у пассажиров.

Как сообщали Українськi Новини, 26 мая "Укрзализныця" открыла продажу билетов на четыре направления.

Также 27 мая "Укрзализныця" открыла продажи билетов еще на 9 поездов.

Ранее компания начала готовиться к восстановлению пассажирских железнодорожных перевозок в дальнем сообщении. На станции "Киев-Пассажирский" уже демонтировали МАФы и установили современную систему видеонаблюдения.

Тем временем, межобластные пассажирские перевозки возобновят в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня.