"Укрзалізниця" планує запустити 42 поїзди з 1 червня

З 1 червня акціонерне товариство "Укрзалізниця" планує запустити 42 поїзди, на які будуть продавати квитки за 90 діб до дати відправлення поїзда. З них 10 - "Інтерсіті" та 32 - далекого прямування.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, на ці поїзди вже в найближчі дні буде відкрито продаж квитків.

"Ми очікуємо запуску з 1 червня 42 поїздів, з яких 10 - "Інтерсіті+" і 32 - далекого прямування. Це приблизно третина нашого повного обсягу перевезень у дальньому сполученні. В першу чергу, ми зараз готуємо рухомий склад "Інтерсіті", СВ і купе. Будемо моніторити ситуацію щодо розповсюдження вірусу і дамо додаткову інструкцію по роботі плацкартних вагонів", - зазначив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Компанія нагадує, що 27 травня відновили роботу залізничні каси на вокзалах, при цьому з моменту старту продажів проїзних документів вже реалізовано понад 20 000 квитків.

Раніше Українські Новини повідомляли про те, що "Укрзалізниця" анонсувала такі маршрути:

№ 37/38, № 732/731 і № 738/737 Київ — Запоріжжя;

№ 116/115 Київ — Бердянськ;

№ 136/135 і № 734/733 Київ — Покровськ;

№ 76/75 Кривій Ріг — Київ;

№ 102/101 і № 766/765 Київ — Херсон;

№ 12/11 Київ — Новоолексіївка;

№ 79/80 Дніпро — Київ;

779/780 Суми-Київ, Вінниця.

26 травня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на чотири напрямки.

Також 27 травня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №392, продаж квитків відкритий на 50% місць в поїздах.

Пасажири будуть допускатися до поїздів виключно в захисних масках, вимірювання температури тіла буде здійснюватися при посадці у вагон.