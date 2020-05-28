"Укрзалізниця" планує запустити 42 поїзди з 1 червня

З 1 червня акціонерне товариство "Укрзалізниця" планує запустити 42 поїзди, на які будуть продавати квитки за 90 діб до дати відправлення поїзда. З них 10 - "Інтерсіті" та 32 - далекого прямування. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини. Згідно з повідомленням, на ці поїзди вже в найближчі дні буде відкрито продаж квитків. "Ми очікуємо запуску з 1 червня 42 поїздів, з яких 10 - "Інтерсіті+" і 32 - далекого прямування. Це приблизно третина нашого повного обсягу перевезень у дальньому сполученні. В першу чергу, ми зараз готуємо рухомий склад "Інтерсіті", СВ і купе. Будемо моніторити ситуацію щодо розповсюдження вірусу і дамо додаткову інструкцію по роботі плацкартних вагонів", - зазначив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик. Компанія нагадує, що 27 травня відновили роботу залізничні каси на вокзалах, при цьому з моменту старту продажів проїзних документів вже реалізовано понад 20 000 квитків. Раніше Українські Новини повідомляли про те, що "Укрзалізниця" анонсувала такі маршрути: № 37\/38, № 732\/731 і № 738\/737 Київ — Запоріжжя; № 116\/115 Київ — Бердянськ; № 136\/135 і № 734\/733 Київ — Покровськ; № 76\/75 Кривій Ріг — Київ; № 102\/101 і № 766\/765 Київ — Херсон; № 12\/11 Київ — Новоолексіївка; № 79\/80 Дніпро — Київ; 779\/780 Суми-Київ, Вінниця. 26 травня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на чотири напрямки. Також 27 травня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №392, продаж квитків відкритий на 50% місць в поїздах. Пасажири будуть допускатися до поїздів виключно в захисних масках, вимірювання температури тіла буде здійснюватися при посадці у вагон.