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26 мая 2020, вторник, 22:16 20
Транспорт 2020-05-26T22:24:43+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на четыре направления

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на четыре направления

Надежда Комендантова
Укрзализныця, Билеты на поезда, Владислав Криклий, Продажа билетов
Поезд.
Поезд.

В то время, как в Мининфраструктуры представили план возобновления пассажирских перевозок, акционерное общество "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 поездов "Интерсити".

Об этом в своем телеграмм-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов "Интерсити +" :№721 / 722 и №726 / 725 Киев-Харьков, №763 / 764 Киев-Одесса, №711 / 712 Киев-Константиновка и №740 / 739 Киев-Кривой Рог", - заявил он.

Согласно сообщению, поезда начнут курсировать с 1 июня, а железнодорожные кассы будут работать с 27 мая.

В сообщении "Укрзализныци" говорится, что, согласно постановлению Кабинета Министров №392, продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках, измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов.

Кроме того, будет обеспечена санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Как сообщали Українськi Новини, межобластные пассажирские перевозки возобновят в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня. 

Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня.

1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании, в то время, как украинцам обещают не поднимать цену на железнодорожные и автобусные перевозки.

Также "Укрзализныця" разработала план поэтапного восстановления пригородного сообщения.

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