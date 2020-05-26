"Укрзализныця" открыла продажу билетов на четыре направления

В то время, как в Мининфраструктуры представили план возобновления пассажирских перевозок, акционерное общество "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 поездов "Интерсити". Об этом в своем телеграмм-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий. "Через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов "Интерсити +" :№721 \/ 722 и №726 \/ 725 Киев-Харьков, №763 \/ 764 Киев-Одесса, №711 \/ 712 Киев-Константиновка и №740 \/ 739 Киев-Кривой Рог", - заявил он. Согласно сообщению, поезда начнут курсировать с 1 июня, а железнодорожные кассы будут работать с 27 мая. В сообщении "Укрзализныци" говорится, что, согласно постановлению Кабинета Министров №392, продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах. Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках, измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов.Кроме того, будет обеспечена санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Как сообщали Українськi Новини, межобластные пассажирские перевозки возобновят в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня. Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня. 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании, в то время, как украинцам обещают не поднимать цену на железнодорожные и автобусные перевозки. Также "Укрзализныця" разработала план поэтапного восстановления пригородного сообщения.