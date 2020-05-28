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28 мая 2020, четверг, 09:00 32
Мир 2020-05-28T09:30:02+03:00
Українські Новини
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Средиземном море

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Средиземном море

Анна Рудык
Землетрясение, Средиземное море, Землетрясения, Землетрясение в Турции
Землетрясение. Фото: @GismeteoNews
Землетрясение. Фото: @GismeteoNews

Вчера, 27 мая, в Средиземном море произошло очередное землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на информацию Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Так, сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в среду в 04:09 по местному времени.

Эпицентр подземных толчков располагался в 290-295 км от берегов района Датча провинции Мугла на юго-западе Турции.

Очаг землетрясения залегал на глубине 6,05 км.

Жертв и разрушений нет.

Как сообщали Українські Новини, землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в акватории Средиземного моря в 272 км юго-западнее города Каламата. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное". Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 5,7.

Также на Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху

Ранее в Японии произошло мощное землетрясение. Эпицентр землетрясения находился в 41,7 км от морского дна Тихого океана.


Кроме того, 1 апреля в США произошли два мощных землетрясения. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

В январе в Турции произошло мощное землетрясение. Погиб по меньшей мере 21 человек и более 1000 пострадали.

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