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28 травня 2020, четвер, 09:00 20
Світ 2020-05-28T11:45:02+03:00
Українські Новини
Землетрус магнітудою 4,9 стався в Середземному морі

Землетрус магнітудою 4,9 стався в Середземному морі

Анна Рудык
Землетрус, Середземне море, землетруси, землетрус в Туреччині
Землетрус. Фото: @GismeteoNews
Землетрус. Фото: @GismeteoNews

Вчора, 27 травня, в Середземному морі стався черговий землетрус магнітудою 4,9. Про це повідомляє агентство Anadolu, посилаючись на інформацію Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини.

Так, повідомляється, що підземні поштовхи були зафіксовані в середу о 04:09 за місцевим часом.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 290-295 км від берегів району Датча провінції Мугла на південно-заході Туреччини.

Осередок землетрусу залягав на глибині 6,05 км.

Жертв і руйнувань немає.

Як повідомляли Українські Новини, землетрус магнітудою 5,9 зафіксовано в акваторії Середземного моря в 272 км на південний захід від міста Каламата. За інтенсивністю струсів в епіцентрі сейсмоподія оцінюється як "руйнівний". Геологічна служба США оцінює магнітуду землетрусу в 5,7.

Також на Закарпатті біля Ужгорода відбулися два землетруси на Великдень.

Раніше в Японії стався потужний землетрус. Епіцентр землетрусу знаходився в 41,7 км від морського дна Тихого океану.Крім того, 1 квітня у США сталися два потужних землетруси. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км.

У січні у Туреччині стався потужний землетрус. Загинула щонайменше 21 людина і понад 1000 постраждали.

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