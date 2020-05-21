Ночью у берегов Греции произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в акватории Средиземного моря в 272 км юго-западнее города Каламата, в то время, как ранее землетрясение из Румынии ощутили одесситы.

Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН, передает "Интерфакс".

Сообщается, что эпицентр зафиксированного в 02:43 по киевскому времени в четверг землетрясения имел координаты 35.04 градуса северной широты и 20.37 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 5,7.



Как сообщали Українські Новини, на Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху.

Ранее в Японии произошло мощное землетрясение. Эпицентр землетрясения находился в 41,7 км от морского дна Тихого океана.



Кроме того, 1 апреля в США произошли два мощных землетрясения. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

В январе в Турции произошло мощное землетрясение. Погиб по меньшей мере 21 человек и более 1000 пострадали.