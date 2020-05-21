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21 мая 2020, четверг, 08:25 410
Европа 2020-05-21T09:45:02+03:00
Українські Новини
Ночью у берегов Греции произошло мощное землетрясение

Ночью у берегов Греции произошло мощное землетрясение

Валерия Драгомирова
Землетрясение, Греция, Средиземное море
Греция. Фото: pixabay
Греция. Фото: pixabay

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в акватории Средиземного моря в 272 км юго-западнее города Каламата, в то время, как ранее землетрясение из Румынии ощутили одесситы

Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН, передает "Интерфакс".

Сообщается, что эпицентр зафиксированного в 02:43 по киевскому времени в четверг землетрясения имел координаты 35.04 градуса северной широты и 20.37 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 5,7.

Как сообщали Українські Новини, на Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху

Ранее в Японии произошло мощное землетрясение. Эпицентр землетрясения находился в 41,7 км от морского дна Тихого океана.

Кроме того, 1 апреля в США произошли два мощных землетрясения. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

В январе в Турции произошло мощное землетрясение. Погиб по меньшей мере 21 человек и более 1000 пострадали.

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