В США произошли два мощных землетрясения

В США (штат Айдахо) 31 марта произошли два мощных землетрясения магнитудой 6,5 и 4,6 и 30-минутным диапазоном во времени. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).

В частности, первое землетрясение магнитудой 6,5 произошло 31 марта в 23:52 по местному времени (1 апреля в 02:52 по Киеву). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

Скриншот: U.S. Geological Survey

Как передает ведомство "USA Today", свидетели не сразу поняли, что происходит. Так, работник продуктового магазина Albertsons Сьюзи Бейкер рассказала, что никаких предпосылок для стихийного бедствия не было.

"Я почувствовала, как подо мной начал содрогаться пол", - рассказала женщина.

Отмечается, что землетрясение затронуло еще три соседних штата и является одним из масштабнейших, начиная с 1983 года. О пострадавших пока информация не предоставляется.

Как сообщали Українські Новини, ранее власти США анонсировали о создании приложения, предупреждающего о землетрясениях.

Также Стамбул "содрогнулся" от мощного землетрясения в 5.7 баллов.

Ранее от сильного землетрясения в Албании пострадали больше 100 человек.