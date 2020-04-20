подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.77
˟
20 апреля 2020, понедельник, 10:00 17
Азия 2020-04-20T10:00:46+03:00
Українські Новини
В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло мощное землетрясение

Анна Рудык
Землетрясение, Тихий океан, подземные толчки, Землетрясение в Японии
Землетрясение. Фото: @GismeteoNews
Землетрясение. Фото: @GismeteoNews

Сегодня утром, 20 апреля, в Японии у восточного побережья произошло мощное землетрясение силой 6,4 балла. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США, передает The Straits Times.

Так, сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 41,7 км от морского дна Тихого океана.

"Эпицентр землетрясения находился в 41,7 км от морского дна Тихого океана, менее чем в 50 км от побережья префектуры Мияги", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Японское метеорологическое агентство зафиксировало, что сила землетрясения равнялась 6,1 балла, а его глубина - 50 км, информирует The Japan Times. Подземные толчки начали ощущаться после 5:30 утра.

Предупреждения о цунами не поступало, риск несчастных случаев и ущерба оценивается как низкий.

Япония находится на тихоокеанском "огненном кольце", дуге интенсивной сейсмической активности, которая простирается через Юго-Восточную Азию и Тихоокеанский бассейн.

Как сообщали Українські Новини, на Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху.

Также недавно на турецко-иранской границе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,7. Погибли 9 человек.

Больше новостей о: Землетрясение Тихий океан подземные толчки Землетрясение в Японии

В Украине уже 5,7 тыс. инфицированных коронавирусом. Погиб 151 человек
В Украине 40-й день карантина. До его окончания осталось четыре дня
Новости
В Японии произошло мощное землетрясение 10:00
Воздух Киева опустился в рейтинге "грязных городов" 09:40
В Украине уже 5,7 тыс. инфицированных коронавирусом. Погиб 151 человек 09:31 Инфографика
Коронавирус в Житомирской области нашли у двоих детей - 6 месяцев и 7 лет 09:06
На Пасху боевики шесть раз открывали огонь на Донбассе и понесли серьезные потери 09:00
больше новостей
Воздух в Киеве остается самым загрязненным в мире по данным IQAir 10:14
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
Киево-Печерская лавра. Фото: slavaratynski
Фото дня: В Киево-Печерскую лавру, где более 100 инфицированных коронавирусом, начали приносить продукты 19:27
Заморозки до -5 и дожди. Прогноз погоды на Пасху 21:40
Врач-инфекционист получил 1910 гривен зарплаты после всех обещаний ее поднять 14:34
больше новостей
Врач-инфекционист получил 1910 гривен зарплаты после всех обещаний ее поднять 14:34
Воздух в Киеве остается самым загрязненным в мире по данным IQAir 10:14
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: онлайн-трансляция 14:21 Дополнено
Зеленский заработал в марте 28 тысяч гривен 15:42 Документ
После карантина Ryanair будет продавать билеты от 99 центов 20:04
больше новостей
ГосЧС предупредила о 1 уровне опасности: в Киеве разгуляется сильный ветер
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok