В Японии произошло мощное землетрясение

Сегодня утром, 20 апреля, в Японии у восточного побережья произошло мощное землетрясение силой 6,4 балла. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США, передает The Straits Times.

Так, сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 41,7 км от морского дна Тихого океана.

"Эпицентр землетрясения находился в 41,7 км от морского дна Тихого океана, менее чем в 50 км от побережья префектуры Мияги", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Японское метеорологическое агентство зафиксировало, что сила землетрясения равнялась 6,1 балла, а его глубина - 50 км, информирует The Japan Times. Подземные толчки начали ощущаться после 5:30 утра.

Предупреждения о цунами не поступало, риск несчастных случаев и ущерба оценивается как низкий.

Япония находится на тихоокеанском "огненном кольце", дуге интенсивной сейсмической активности, которая простирается через Юго-Восточную Азию и Тихоокеанский бассейн.

Как сообщали Українські Новини, на Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху.

Также недавно на турецко-иранской границе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,7. Погибли 9 человек.