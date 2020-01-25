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  • В Турции произошло мощное землетрясение: разрушены дома, есть погибшие и много пострадавших
25 января 2020, суббота, 14:45 150
Политика 2020-01-25T14:46:16+02:00
Українські Новини
В Турции произошло мощное землетрясение: разрушены дома, есть погибшие и много пострадавших

В Турции произошло мощное землетрясение: разрушены дома, есть погибшие и много пострадавших

Валерия Драгомирова
Сивридже, погибшие, пострадавшие, Землетрясение, Турция

Во время сильного землетрясения на востоке Турции погиб по меньшей мере 21 человек и более 1000 пострадали. Об этом сообщает "BBC Украина".

Эпицентром землетрясения магнитудой 6,8 стал поселок Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,7 км. В результате землетрясения рухнули десятки домов, а их жители вынуждены искать спасения на улице.


Подземные толчки также ощутили в соседней Сирии, Ливане и Иране. В МИД Украины сообщили, что среди жертв и пострадавших украинцев нет.

Землетрясение началось в пятницу примерно в 20:55 по местному времени и продолжалось 15 минут. Магнитуда повторных толчков была от 5,4 до 3,3.


Руководитель Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил, что среди жертв и пострадавших в результате землетрясения в Турции иностранцев нет.

Также украинцы не обращались на "горячую" линию консульской службы или посольства Украины в Турции.

Регион, пострадавший от землетрясения, расположенный примерно в 550 км к востоку от Анкары. Это малонаселенная местность, и сведения о пострадавших могут поступать с задержкой.

Сивридже - город с населением около 4 тысяч человек, является популярной туристической локацией на берегу озера Хазар.



Как сообщали Українські Новини, в сентябре Стамбул "содрогнулся" от мощного землетрясения в 5.7 баллов. 

Также в начале сентября на юге Турции зафиксировали землетрясение, сила толчков которого достигла до 4,5 балла по шкале Рихтера.

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