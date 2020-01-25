В Турции произошло мощное землетрясение: разрушены дома, есть погибшие и много пострадавших

Во время сильного землетрясения на востоке Турции погиб по меньшей мере 21 человек и более 1000 пострадали. Об этом сообщает "BBC Украина". Эпицентром землетрясения магнитудой 6,8 стал поселок Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,7 км. В результате землетрясения рухнули десятки домов, а их жители вынуждены искать спасения на улице.Подземные толчки также ощутили в соседней Сирии, Ливане и Иране. В МИД Украины сообщили, что среди жертв и пострадавших украинцев нет.Землетрясение началось в пятницу примерно в 20:55 по местному времени и продолжалось 15 минут. Магнитуда повторных толчков была от 5,4 до 3,3. Руководитель Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил, что среди жертв и пострадавших в результате землетрясения в Турции иностранцев нет.Также украинцы не обращались на "горячую" линию консульской службы или посольства Украины в Турции.Регион, пострадавший от землетрясения, расположенный примерно в 550 км к востоку от Анкары. Это малонаселенная местность, и сведения о пострадавших могут поступать с задержкой.Сивридже - город с населением около 4 тысяч человек, является популярной туристической локацией на берегу озера Хазар.Как сообщали Українські Новини, в сентябре Стамбул "содрогнулся" от мощного землетрясения в 5.7 баллов. Также в начале сентября на юге Турции зафиксировали землетрясение, сила толчков которого достигла до 4,5 балла по шкале Рихтера.