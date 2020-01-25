В Турции произошло мощное землетрясение: разрушены дома, есть погибшие и много пострадавших

Во время сильного землетрясения на востоке Турции погиб по меньшей мере 21 человек и более 1000 пострадали. Об этом сообщает "BBC Украина".

Эпицентром землетрясения магнитудой 6,8 стал поселок Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,7 км. В результате землетрясения рухнули десятки домов, а их жители вынуждены искать спасения на улице.



Подземные толчки также ощутили в соседней Сирии, Ливане и Иране. В МИД Украины сообщили, что среди жертв и пострадавших украинцев нет.



Землетрясение началось в пятницу примерно в 20:55 по местному времени и продолжалось 15 минут. Магнитуда повторных толчков была от 5,4 до 3,3.



Руководитель Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил, что среди жертв и пострадавших в результате землетрясения в Турции иностранцев нет.



Также украинцы не обращались на "горячую" линию консульской службы или посольства Украины в Турции.



Регион, пострадавший от землетрясения, расположенный примерно в 550 км к востоку от Анкары. Это малонаселенная местность, и сведения о пострадавших могут поступать с задержкой.



Сивридже - город с населением около 4 тысяч человек, является популярной туристической локацией на берегу озера Хазар.







Как сообщали Українські Новини, в сентябре Стамбул "содрогнулся" от мощного землетрясения в 5.7 баллов.



Также в начале сентября на юге Турции зафиксировали землетрясение, сила толчков которого достигла до 4,5 балла по шкале Рихтера.