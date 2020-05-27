В Україні продають квитки вже на 26 потягів

Крім того, що "Укрзалізниця" почне продавати квитки за 90 діб до дати відправлення поїзда, компанія також відкрила продаж квитків на 12 поїздів, серед яких поїзди далекого прямування і Інтерсіті+.

Про це повідомляє офіційний сайт компанії, передають Українські Новини.

Таким чином, вже призначено курсування 26 поїздів, які розпочнуть роботу з 1 червня.

"Укрзалізниця" анонсувала наступні маршрути:

№ 37/38, № 732/731 і № 738/737 Київ — Запоріжжя;

№ 116/115 Київ — Бердянськ;

№ 136/135 і № 734/733 Київ — Покровськ;

№ 76/75 Кривій Ріг — Київ;

№ 102/101 і № 766/765 Київ — Херсон;

№ 12/11 Київ — Новоолексіївка;

№ 79/80 Дніпро — Київ;

779/780 Суми-Київ, Вінниця.

Квитки тепер можна придбати через офіційний сайт компанії і в залізничних касах.

До поїздів, які починають курсувати з 1 червня, пред'являються карантинні вимоги. Необхідно дотримуватися масковий режим, у вагонах буде знаходитися вдвічі менше пасажирів, ніж зазвичай. При вході або при перевірці квитків буде виконуватися перевірка температури у пасажирів.

Як повідомляли Українські Новини, 26 травня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на чотири напрямки.

Також 27 травня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів.

Раніше компанія почала готуватися до відновлення пасажирських залізничних перевезень у дальньому сполученні. На станції "Київ-Пасажирський" вже демонтували Мафи та встановили сучасну систему відеоспостереження.

Тим часом, міжобласні пасажирські перевезення відновлять на початку червня, регулярні авіарейси - не раніше 15 червня.