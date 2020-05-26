Городская электричка возобновит работу вместе с железнодорожным транспортом Украины, — Кличко

Городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране. Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал во время онлайн пресс-конференции.

"Городская электричка возобновит свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины. Это прописано в плане выхода из карантина, который разработало правительство. Согласно этому плану, уже с 1 июня в Украине планируют возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном и межобластном сообщении. В том числе, и в городской электричке", - сказал Кличко.

Он также сообщил, что КП "Киевпастранс" заказало у филиала "Укрзализныци" ремонт столичной городской электрички.

"В частности, планируется выполнить 48 текущих ремонтов электропоездов. А также - их техническое обслуживание. Потому что много лет никто не занимался обновлением этих электричек", - подчеркнул Виталий Кличко.



Как сообщали Українські Новини, Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт.



Также с 25 мая в Украине возобновил работу метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре.