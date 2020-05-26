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26 мая 2020, вторник, 12:36 80
Общество 2020-05-26T13:30:02+03:00
Українські Новини
Городская электричка возобновит работу вместе с железнодорожным транспортом Украины, — Кличко

Городская электричка возобновит работу вместе с железнодорожным транспортом Украины, — Кличко

Валерия Драгомирова
Киев, Виталий Кличко, городская электричка
Городская электричка. Фото: bigkiev.com.u
Городская электричка. Фото: bigkiev.com.u

Городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране. Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал во время онлайн пресс-конференции.

"Городская электричка возобновит свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины. Это прописано в плане выхода из карантина, который разработало правительство. Согласно этому плану, уже с 1 июня в Украине планируют возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном и межобластном сообщении. В том числе, и в городской электричке", - сказал Кличко.

Он также сообщил, что КП "Киевпастранс" заказало у филиала "Укрзализныци" ремонт столичной городской электрички. 

"В частности, планируется выполнить 48 текущих ремонтов электропоездов. А также - их техническое обслуживание. Потому что много лет никто не занимался обновлением этих электричек", - подчеркнул Виталий Кличко.


Как сообщали Українські Новини, Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт

Также с 25 мая в Украине возобновил работу метрополитен в КиевеХарькове и Днипре

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