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27 травня 2020, середа, 10:04 12
Суспільство 2020-05-27T11:00:03+03:00
Українські Новини
Залізничні квиткові каси на вокзалах відновили роботу

Залізничні квиткові каси на вокзалах відновили роботу

Валерия Драгомирова
Укрзалізниця, Квитки на потяг
Київський вокзал. Фото: retoua.com
Київський вокзал. Фото: retoua.com

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" 27 травня відновило роботу залізничних квиткових кас на вокзалах.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"З 8 ранку сьогоднішнього дня ми відкрили залізничні каси на всіх вокзалах країни. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поруч з касами розташовані антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дистанциӥ між пасажирами", - повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик.

Згідно з повідомленням, пасажирам, які будуть звертатися в залізничні каси без засобів індивідуального захисту, зокрема масок, квитки продаватися не будуть.

Як повідомляли Українські Новини,"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів.

Крім того, міжобласні пасажирські перевезення відновлять на початку червня, регулярні авіарейси - не раніше 15 червня.

Раніше Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня.


Тим часом електричка в Києві запрацює разом із залізничним транспортом.

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