Залізничні квиткові каси на вокзалах відновили роботу

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" 27 травня відновило роботу залізничних квиткових кас на вокзалах.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"З 8 ранку сьогоднішнього дня ми відкрили залізничні каси на всіх вокзалах країни. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поруч з касами розташовані антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дистанциӥ між пасажирами", - повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик.

Згідно з повідомленням, пасажирам, які будуть звертатися в залізничні каси без засобів індивідуального захисту, зокрема масок, квитки продаватися не будуть.

Як повідомляли Українські Новини,"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів.

Крім того, міжобласні пасажирські перевезення відновлять на початку червня, регулярні авіарейси - не раніше 15 червня.

Раніше Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня.



Тим часом електричка в Києві запрацює разом із залізничним транспортом.