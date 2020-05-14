В Мининфраструктуры представили план возобновления пассажирских перевозок. Что запустят на 1-м этапе

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, который против открытия метро с 25 мая, представил поэтапный план возобновления регулярного пассажирского сообщения, согласно которому на 1-м этапе будут запущены внутренние авиарейсы и 42 пары поездов "Интерсити+".

Об этом он сообщил на своем канале в Telegram, передают Українськi Новини.

"Транспорт выходит из карантина поэтапно. До конца недели должны согласовать с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса", - написал Криклий.

Согласно плану, также на 1-м этапе будут возобновлены городские (кроме маршруток), пригородные и внутриобластные автоперевозки.

Акционерное общество "Укрзализныця" также запустит до 50% пригородных поездов, которые будут перевозить пассажиров в часы пик.

На 2-м этапе планируется возобновление межобластных и международных автоперевозок и 100% поездов в любое время суток (кроме сезонных).

В ходе 3-го этапа будет запущено международное железнодорожное сообщение и сезонные поезда по Украине, а также международные авиарейсы.

Мининфраструктуры совместно с Министерством иностранных дел и авиаперевозчиками работают над определением стран, с которых начнется восстановление международного авиасообщения.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров намерен продлить карантин после 22 мая.



Кроме того, когда начнется второй этап выхода из карантина.