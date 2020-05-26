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26 травня 2020, вівторок, 22:16 9
Транспорт 2020-05-26T22:45:01+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на чотири напрямки

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на чотири напрямки

Надежда Комендантова
Укрзалізниця, квитки на потяги, залізничне сполучення, Владислав Криклій
Поїзд.
Поїзд.

В той час, як у Мінінфраструктури представили план відновлення пасажирських перевезень, акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 5 поїздів "Інтерсіті".

Про це у своєму телеграм-каналі написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Через онлайн-сервіси вже можна придбати квитки на п'ять поїздів "Інтерсіті +" :№721 / 722 та №726 / 725 Київ-Харків, №763 / 764 Київ-Одеса, №711 / 712 Київ-Костянтинівка та №740 / 739 Київ-Кривий Ріг", - заявив він.

За словами міністра, потяги почнуть курсувати з 1 червня, а залізничні каси працюватимуть з 27 травня.

Як повідомляли Українські Новини, міжобласні пасажирські перевезення відновлять на початку червня, регулярні авіарейси - не раніше 15 червня.

Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня.

1 червня Україна почне перші пасажирські залізничні перевезення у дальньому слідуванні, в той час, як українцям обіцяють не піднімати ціну на залізничні та автобусні перевезення.

Також "Укрзалізниця" розробила план поетапного відновлення приміського сполучення.

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