"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на чотири напрямки

В той час, як у Мінінфраструктури представили план відновлення пасажирських перевезень, акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 5 поїздів "Інтерсіті".

Про це у своєму телеграм-каналі написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Через онлайн-сервіси вже можна придбати квитки на п'ять поїздів "Інтерсіті +" :№721 / 722 та №726 / 725 Київ-Харків, №763 / 764 Київ-Одеса, №711 / 712 Київ-Костянтинівка та №740 / 739 Київ-Кривий Ріг", - заявив він.

За словами міністра, потяги почнуть курсувати з 1 червня, а залізничні каси працюватимуть з 27 травня.

Як повідомляли Українські Новини, міжобласні пасажирські перевезення відновлять на початку червня, регулярні авіарейси - не раніше 15 червня.

Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня.

1 червня Україна почне перші пасажирські залізничні перевезення у дальньому слідуванні, в той час, як українцям обіцяють не піднімати ціну на залізничні та автобусні перевезення.

Також "Укрзалізниця" розробила план поетапного відновлення приміського сполучення.