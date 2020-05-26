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26 мая 2020, вторник, 14:23 27
Судебная власть 2020-05-26T14:23:25+03:00
Українські Новини
Портнов предлагает запросить помощь США для расследования записи разговора Порошенко и Байдена

Портнов предлагает запросить помощь США для расследования записи разговора Порошенко и Байдена

Ирина Дорофейчук
Госизмена, Андрей Портнов, Джозеф Байден, Петр Порошенко
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/andrey.portnov
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/andrey.portnov

Юрист Андрей Портнов предложил запросить помощь правительства Соединенных Штатов Америки для расследования телефонного разговора бывшего Президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в ходе которого обсуждалась отставка экс-генерального прокурора Виктора Шокина в обмен на 1 млрд долларов гарантий США, внешнее управление украинской властью и повышение тарифов по требованию Международного валютного фонда (МВФ) вместо 75% на 100% .

Об этом юрист заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"План расследования аудиозаписей Порошенко-Байдена. Бывший Президент отчитывается перед иностранным государством о тарифах, подрывает суверенитет и государственную независимость и продает за миллиард долларов должность генерального прокурора Украины. На этот вызов власть до сих пор не сформировала ответ. Формально зарегистрировано уголовное производство, но следственные действия не осуществляются. Публикую план из 25 следственных действий, которые немедленно обязана произвести Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований.

Речь идет о внешнем управлении, государственной измене, противодействии хозяйственной деятельности, незаконном сборе и использовании информации, злоупотреблении служебным положением и возможном получении неправомерной выгоды и легализации преступных доходов. Раз Генеральная прокуратура сама не в состоянии сформулировать план следственных действий и бездействует в ключевом, важнейшем для государства вопросе, значит будем толкать ее через общественное мнение", - написал Портнов.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал записи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена".

Порошенко в телефонном разговоре с Байденом просил повлиять на партию "Самопомощь", чтобы Яресько назначили премьером в 2016 году, а также предлагал кандидатуру Юрия Луценко на должность генпрокурора вместо Виктора Шокина для получения транша МВФ в размере 1 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, 26 мая Государственное бюро расследований (ГБР) открыло дело из-за прослушивания разговора Порошенко с Байденом.

20 мая Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Офис генпрокурора открыл дело по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко.

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