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26 травня 2020, вівторок, 10:21 14
Суспільство 2020-05-26T12:15:03+03:00
Українські Новини
З 1 червня відновлять роботу спортзали, басейни і поновляться міжобласні перевезення, – МОЗ

З 1 червня відновлять роботу спортзали, басейни і поновляться міжобласні перевезення, – МОЗ

Ирина Николенко
МОЗ, Віктор Ляшко, Карантин в Україні, послаблення карантинних заходів
Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

В той час, як Кабмін ввів адаптивну модель карантину до 22 червня, з 1 червня планується відкриття спортзалів, басейнів і відновлення міжобласних пасажирських перевезень. Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

З 1 червня планується відкриття спортзалів, басейнів і відновлення міжобласних пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

"З 1 червня, якщо будуть досягнуті певні індикатори епідемічної ситуації, планується відкриття басейнів і спортзалів, а також відвідування навчальних занять групами не більше 10 осіб, наприклад, відновлять роботу автошколи. Також планується запуск з 1 червня залізничного транспорту і міжобласних перевезень автомобільним транспортом", – повідомив Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що рекомендації МОЗ щодо роботи басейнів і спортзалів будуть оприлюднені найближчим часом.

Він закликав власників спортивних закладів та шкіл підготуватися до можливого пом'якшення карантинних обмежень та привести свої заклади у відповідність рекомендаціям.

Як повідомляли Українські Новини, з 22 травня в Україні розпочався 2 етап пом'якшення карантину: які заходи можна проводити.

В Києві і Дніпрі відновив роботу метрополітен і громадський транспорт.

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