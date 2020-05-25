НКРЭКУ планирует разделить тарифы на транспортировку и поставку электроэнергии

В то время, как Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует увеличить цену за первые 100 кВт-час с 0,9 грн до 1,68 грн с 1 октября 2020 года, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг планирует разделение тарифов на транспортировку и поставку электроэнергии.

Об этом заявил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк в интервью изданию "Бизнес.Цензор", передают Українські Новини.

"Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во все странах. Потому что транспортировка – это природная монополия, а поставка – это конкурентный рынок и эти услуги должны предоставлять разные компании", - сказал он.

По заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабинет министров Украины не планирует в текущем году повышать тариф на электрическую энергию для населения.

Ранее украинские АЭС сократили выработку энергии до самых низких показателей в истории.

В начале года Украина сократила доход от экспорта электроэнергии на 11,7%.

Тем временем, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тариф национальной энергетической компании "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 33,39%, или на 3,89 коп./кВт-ч до 15,54 коп./кВт-ч на 2020 год.