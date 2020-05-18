Испания намерена открыть границы для туристов уже в конце июня

Власти Испании, котрые ранее заявляли о том, что не будет открывать летний туристический сезон в 2020 году, намерены открыть границы для туристов в конце июня, после окончательного снятия карантина. Об этом передает Reuters.

Ранее сообщалось, что правительство вводит обязательную двухнедельную обсервацию для тех, кто прибывает из-за границы. Пом нению властей, данное нововведение необходимо для того, чтобы избежать второй волны пандемии в стране.

Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос заявил, что обязательный карантин будет отменен параллельно с запретом на поездки в пределах Испании, регионы которой ослабляют ограничения на различных этапах.

"Как только мы, испанцы, сможем поехать в другие провинции, иностранцы смогут приехать в Испанию. Надеюсь, с конца июня мы начнем туристическую деятельность", - заявил он.

На туризм приходится более 12% экономического производства страны.

Как сообщали Українські Новини, Испания начала ослаблять карантинные меры для детей 27 апреля.

Ранее в туристических фирмах спрогнозировали, куда могут поехать отдыхать украинцы этим летом.