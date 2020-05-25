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25 мая 2020, понедельник, 11:22 1164
Медицина 2020-05-25T12:00:01+03:00
Українські Новини
Восемь областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, - Минздрав

Восемь областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, - Минздрав

Ярина Вацяк
Минздрав, Карантин, ослабление карантина, Второй этап выхода из карантина
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как в Украине количество новых случаев коронавируса падает четвертый день подряд, 8 областей не соответствуют критериям перехода на 2 этап смягчения карантина по состоянию на утро 25 мая.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

В частности, показателю инцидентности не соответствуют Волынская (15,32 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения), Закарпатская (14,44), Ровенская (23,16) и Черновицкая (41,06) области.

Показателю количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) не соответствуют Днепропетровская (10,91), Донецкая (8,46), Львовская (11,78) и Луганская (8,11) области.

При этом заполненность коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, в Черновицкой области превысила 50% и по состоянию на утро 25 мая составляет 53,67%.

Самый большой этот показатель также в Волынской (41,73%) и Ивано-Франковской (38,84%) областях.

В Киеве заполняемость составляет 35,59%, инцидентность - 11,15, количество тестирований на 100 тыс. населения - 42,64.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня, согласно которой каждая область переходит к следующему этапу ослабления карантина в случае достижения необходимых эпидемиологических показателей.

После того, как в Киеве метро возобновило работу, Киевская область решила возобновить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом со вторника, 26 мая.

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