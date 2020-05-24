9 областей не готовы к смягчению карантина, — Минздрав

Несмотря на то, что в Офисе Президента говорят о неготовности только 6 областей, по данным МОЗ по состоянию на утро 24 мая 9 областей не соответствуют критериям перехода на 2 этап смягчения карантина.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

В частности, показателю инцидентности не соответствуют Волынская (15,13 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения), Закарпатская (14,04), Киевская (12,46), Львовская (12,51), Ривненская (25,24) и Черновицкая (37,06) области.

Показателю количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) не соответствуют Днепропетровская (10,01), Донецкая (8,13) и Луганская (7,66) области.

При этом во всех областях заполненность коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, не превышает 50%.

Самый большой этот показатель в Черновицкой (41,94%), Волынской (41,54%) и Ивано-Франковской (39,24%) областях.

В Киеве заполняемость составляет 35,06%, инцидентность - 11,56, количество тестирований на 100 тыс. населения - 41,43.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня, согласно которой каждая область переходит к следующему этапу ослабления карантина в случае достижения необходимых эпидемиологических показателей.

Луганская область решила смягчить карантинные ограничения с 25 мая.