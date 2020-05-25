В Украине количество новых случаев коронавируса падает четвертый день подряд

24 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 259 до 21 245, количество умерших от заболевания - на 6 человек до 623 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 36,2%, количество новых летальных случаев - на 50%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 9:00 25 мая в Украине 21 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7 234 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев", - говорится в нем.

За сутки выздоровели 126 человек.

Таким образом, 24 мая показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 259 против 126.

Количество новых случаев заболевания 24 мая составило 1,2% от общего количества заболевших на 23 мая.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 083), в Киеве (2 652) и Киевской области (1 437).

В Ривненской области зафиксированы 1 434 случая коронавирусной инфекции, во Львовской - 1 360 случаев, в Ивано-Франковской области - 1 281 случай, в Тернопольской - 1 121, в Закарпатской - 1 082, в Харьковской - 912, в Винницкой - 892, в Днепропетровской - 875, в Одесской - 832, в Волынской - 783, в Житомирской - 641, в Кировоградской - 478, в Запорожской - 415 случаев.

391 случай выявлен в Черкасской области, 364 случая - в Хмельницкой, 281 случай - в Николаевской, 266 случаев - в Полтавской области, 177 случаев - в Херсонской, 166 случаев - в Сумской, 148 случаев - в Донецкой, 131 случай - в Черниговской и 43 случая - в Луганской области.

Также в Минздраве напомнили алгоритм действий при подозрении на коронавирус Covid-19.

Как сообщали Українськi Новини, с 22 мая в Украине возобновил работу городской и пригородный транспорт, гостиницы (кроме хостелов, без ресторанов и бассейнов), разрешили проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также церковные службы (не более 1 человека на 10 квадратных метров).

Также в Киеве 25 мая открылось метро.