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25 мая 2020, понедельник, 08:10 278
Общество 2020-05-25T08:10:01+03:00
Українські Новини
Сегодня годовщина открытия "Моста Кличко"

Сегодня годовщина открытия "Моста Кличко"

Валерия Драгомирова
Киев, Виталий Кличко, Велосипедно-пешеходный мост, Мост Кличко
Пешеходный мост. Фото: Facebook/Виталий Кличко
Пешеходный мост. Фото: Facebook/Виталий Кличко

Сегодня, 25 мая, годовщина открытия пешеходно-велосипедного моста ("Мост Кличко"). Сам мост "прославился" тем, что на нем часто трескаются стекла

Мост соединяет парк на Владимирской горке и площадь под аркой Дружбы народов (Крещатий парк). Мост начали строить в декабре 2018 года. Длина моста 216 метров. Мост опирается на 4 опоры, высота наибольшей 32 метра, а самой низкой – 22 метра.

Проект обошелся городу порядка 400 миллионов гривен (а сам мост – 275 млн). Перильные ограждения выполнены из металла и стекла. Железобетонные опоры облицованы зеркальными панелями. В местах поворота моста есть смотровые площадки со стеклянными вставками в полу.

Как сообщали Українські Новини, на следующий день после открытия пешеходный мост закрыли из-за стекла, которое треснуло на одной из обзорных площадок. 

Также на пешеходный "Мост Кличко" заезжал Mercedes

Кроме того, в разгар карантина Кличко хочет построить фонтан размером с 5-этажку.

Тем временем на Владимирскую горку с "Голгофой" и фонтаном у Кличко потратят еще 68 млн. 

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