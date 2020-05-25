Сегодня годовщина открытия "Моста Кличко"

Сегодня, 25 мая, годовщина открытия пешеходно-велосипедного моста ("Мост Кличко"). Сам мост "прославился" тем, что на нем часто трескаются стекла.

Мост соединяет парк на Владимирской горке и площадь под аркой Дружбы народов (Крещатий парк). Мост начали строить в декабре 2018 года. Длина моста 216 метров. Мост опирается на 4 опоры, высота наибольшей 32 метра, а самой низкой – 22 метра.



Проект обошелся городу порядка 400 миллионов гривен (а сам мост – 275 млн). Перильные ограждения выполнены из металла и стекла. Железобетонные опоры облицованы зеркальными панелями. В местах поворота моста есть смотровые площадки со стеклянными вставками в полу.



Как сообщали Українські Новини, на следующий день после открытия пешеходный мост закрыли из-за стекла, которое треснуло на одной из обзорных площадок.



Также на пешеходный "Мост Кличко" заезжал Mercedes.



Кроме того, в разгар карантина Кличко хочет построить фонтан размером с 5-этажку.



Тем временем на Владимирскую горку с "Голгофой" и фонтаном у Кличко потратят еще 68 млн.