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24 мая 2020, воскресенье, 21:45 267
Общество 2020-05-24T22:15:02+03:00
Українські Новини
Погибший депутат Давыденко в апреле задекларировал возвращение долга 41,4 млн гривен

Погибший депутат Давыденко в апреле задекларировал возвращение долга 41,4 млн гривен

Валерия Драгомирова
Самоубийство, Валерий Давыденко, убийство депутата, смерть депутата
Валерий Давыденко. Фото: nashkray.org
Валерий Давыденко. Фото: nashkray.org

Депутат Верховной Рады Валерий Давыденко (группа "Доверие"), которого нашли застреленным в собственном офисе, в апреле задекларировал возвращение долга в размере 41,4 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, передают Українські Новини.

Согласно им, Давыденко вернул долг гражданину Сергею Смирному в размере 41 443 350 гривен.

Больше информации в декларации депутата нет.

Декларация Давыденко. Скриншот: public.nazk.gov.uaДекларация Давыденко. Скриншот: public.nazk.gov.ua

Давыденко родился 16 марта 1973 года в Черниговской области. Был депутатом Верховной Рады VIII и IX созывов. В 2013-2014 годах работал на должности заместителя министра аграрной политики.

Как сообщали Українськi Новини, 23 мая Национальная полиция и Офис генпрокурора открыли уголовное производство по факту убийства Давыденко.

Также правоохранительные органы проверяют версию самоубийства депутата Рады Давыденко.

Ранее Давыденко требовал от действующей власти срочно восстановить жесткий контроль над ценами на социально значимые продукты в условиях общенационального карантина для предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем, по данным СМИ, накануне смерти нардеп Давиденко продавал свою долю в агрокомпании

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