В Украине третий день снижается количество новых случаев COVID-19. Всего болезнь обнаружили у почти у 21 тыс. украинцев

Количество людей, которые заболели COVID-19 в Украине по состоянию на 20 мая достигло 20 986 человек. Из них 7099 пациентов выздоровели, а 617 случаев оказались летальными. Но за минувшие сутки в стране обнаружили 406 новых случаев болезни, что меньше, чем накануне. Это значит, что количество новых случаев снизилось на 6%, количество новых летальных случаев - на 29,4%. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья. При этом за минувшие сутки 12 человек умерли, а 179 пациентов выздоровели. "По состоянию на 9:00 24 мая в Украине 20 986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 617 летальных, 7 108 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 406 новых случаев", - говорится в нем. Таким образом, 23 мая показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 406 против 179. Количество новых случаев заболевания 23 мая составило 2% от общего количества заболевших на 22 мая. Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 028), в Киеве (2 623) и Киевской области (1 419). В Ривненской области зафиксированы 1 417 случаев коронавирусной инфекции,во Львовской - 1 333 случая, в Ивано-Франковской области - 1 277 случаев, в Тернопольской - 1 115, в Закарпатской - 1 061, в Харьковской - 910, в Винницкой - 889, в Днепропетровской - 869, в Одесской - 827, в Волынской - 771, в Житомирской - 626, в Кировоградской - 473, в Запорожской - 410 случаев. 388 случаев выявлены в Черкасской области, 346 случаев - в Хмельницкой, 280 случаев - в Николаевской, 266 случаев - в Полтавской области, 177 случаев - в Херсонской, 166 случаев - в Сумской, 143 случая - в Донецкой, 129 случаев - в Черниговской и 43 случая - в Луганской области. Ситуация в регионах: Ситуация с коронавирусом. Скриншот МОЗ Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют. Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что согласно обновленным данным Киев готов к смягчению карантина с 23 мая. Но не все области пока готовы смягчать карантин. Министерство здравоохранения признало Киев и Полтавскую область готовыми ко 2-му этапу ослабления карантина, Львовскую и Днепропетровскую области - не готовыми к данному этапу. Пока же в Харьковской области COVID-19 обнаружили у директора областной клинической инфекционной больницы. Вспышка коронавируса, от которой уже пострадали 8 человек, зафиксирована на Киевщине в частном пансионате для престарелых в селе Зазьмье, где массовое заражение COVID-19 уже фиксировали в общежитии.