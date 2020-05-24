подписаться на рассылку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • В Украине третий день снижается количество новых случаев COVID-19. Всего болезнь обнаружили у почти у 21 тыс. украинцев
24 мая 2020, воскресенье, 09:46 173
Общество 2020-05-24T10:45:01+03:00
Українські Новини
В Украине третий день снижается количество новых случаев COVID-19. Всего болезнь обнаружили у почти у 21 тыс.

В Украине третий день снижается количество новых случаев COVID-19. Всего болезнь обнаружили у почти у 21 тыс. украинцев

Кира Молчанова
МОЗ, Коронавирус, ЦОЗ, коронавирус в Украине, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество людей, которые заболели COVID-19 в Украине по состоянию на 20 мая достигло 20 986 человек. Из них 7099 пациентов выздоровели, а 617 случаев оказались летальными. Но за минувшие сутки в стране обнаружили 406 новых случаев болезни, что меньше, чем накануне. Это значит, что количество новых случаев снизилось на 6%, количество новых летальных случаев - на 29,4%.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

При этом за минувшие сутки 12 человек умерли, а 179 пациентов выздоровели.

"По состоянию на 9:00 24 мая в Украине 20 986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 617 летальных, 7 108 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 406 новых случаев", - говорится в нем.

Таким образом, 23 мая показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 406 против 179.

Количество новых случаев заболевания 23 мая составило 2% от общего количества заболевших на 22 мая.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 028), в Киеве (2 623) и Киевской области (1 419).

В Ривненской области зафиксированы 1 417 случаев коронавирусной инфекции,во Львовской - 1 333 случая, в Ивано-Франковской области - 1 277 случаев, в Тернопольской - 1 115, в Закарпатской - 1 061, в Харьковской - 910, в Винницкой - 889, в Днепропетровской - 869, в Одесской - 827, в Волынской - 771, в Житомирской - 626, в Кировоградской - 473, в Запорожской - 410 случаев.

388 случаев выявлены в Черкасской области, 346 случаев - в Хмельницкой, 280 случаев - в Николаевской, 266 случаев - в Полтавской области, 177 случаев - в Херсонской, 166 случаев - в Сумской, 143 случая - в Донецкой, 129 случаев - в Черниговской и 43 случая - в Луганской области.

Ситуация в регионах:

Ситуация с коронавирусом. Скриншот МОЗСитуация с коронавирусом. Скриншот МОЗ

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что согласно обновленным данным Киев готов к смягчению карантина с 23 мая.

Но не все области пока готовы смягчать карантин. Министерство здравоохранения признало Киев и Полтавскую область готовыми ко 2-му этапу ослабления карантина, Львовскую и Днепропетровскую области - не готовыми к данному этапу.

Пока же в Харьковской области COVID-19 обнаружили у директора областной клинической инфекционной больницы.

Вспышка коронавируса, от которой уже пострадали 8 человек, зафиксирована на Киевщине в частном пансионате для престарелых в селе Зазьмье, где массовое заражение COVID-19 уже фиксировали в общежитии.

Больше новостей о: МОЗ Коронавирус ЦОЗ коронавирус в Украине статистика коронавируса

8 из 24 областей и столица оказались не готовыми к...
Газета New York Times вышла с именами жертв COVID-...
После короткого спада в Украине снова выросло коли...
В Луганской области смягчат карантинные ограничени...
В Украине третий день снижается количество новых случаев COVID-19. Всего болезнь обнаружили у почти у 21 тыс. украинцев
Под Киевом застрелили экс-бойца "Айдара". Подозреваемые задержаны
Новости
США.Фото: pixabay
Газета New York Times вышла с именами жертв COVID-19 на первой полосе 10:38
Чехия возобновила выдачу рабочих виз заробитчанам из Украины 10:16
В Украине третий день снижается количество новых случаев COVID-19. Всего болезнь обнаружили у почти у 21 тыс. украинцев 09:46
Боевики 11 раз нарушали перемирие на Донбассе. ВСУ дали отпор и уничтожили 4 врагов 09:18
От коронавируса умерли больше 350 тыс. человек, выздоровели – свыше 2 млн. Ситуация с COVID-19 в мире 08:42 Карта
больше новостей
Украинцам снова повысят пенсии: кому "светит" надбавка 05:30 Инфографика
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски 11:26 Инфографика
Зеленский значительно расширил права налоговой и контролирующих органов 11:14
Академия online предложит систему обязательного школьного образования удаленно, - Кавылин 10:59
Что известно о "деле 43 картин", по которому Порошенко вызывают на допрос? 20:33
больше новостей
Что известно о "деле 43 картин", по которому Порошенко вызывают на допрос? 20:33
Академия online предложит систему обязательного школьного образования удаленно, - Кавылин 10:59
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски 11:26 Инфографика
В Украине на 7% поднялись цены на энергию после решений Минэкоэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова, — СМИ 16:58
Убийство в Житомирской области. Фото: Facebook Антон Геращенко
В Житомирской области профессиональный охотник расстрелял 7 человек, одному удалось сбежать 12:59
больше новостей
В Киеве найден застреленным народный депутат Давыденко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok