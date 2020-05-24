От коронавируса умерли больше 350 тыс человек, выздоровели – свыше 2 млн. Ситуация с COVID-19 в мире

После того, как Бразилия стала второй страной, в которой диагностировали больше случаев заражения коронавирусом, всего в мире подтвердили 5,407 миллиона случаев коронавирусной болезни. Из них 344 000 летальных, а 2247000 человек выздоровели.

Такие данные 24 мая приводит ресурс Worldometers.

Больше всего случаев выявлено в США - 1666000, Бразилии - 349,1 тысячи, России - 335,8 тысячи, Испании - 282,37 тысячи и Великобритании - 257,15 тысячи. Самое высокое количество летальных случаев COVID-19 в США - 98,683 тыс, Великобритании - 36,675 тыс, Италии - 32,735 тыс, Испании - 28,678 тыс и Франции - 28,332 тыс.

Как сообщали Українські Новни, в России зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса за сутки.

Тем временем Португалия готовится открыть границы для туристов.

Греция тоже готова начать туристический сезон, но только для туристов из 20 стран.Там планируют в скором времени начать туристический сезон и открыть древние достопримечательности, в том числе холм Акрополя, 18 мая.

Греция собирается возить туристов на свои острова паромами, пока авиалинии закрыты.