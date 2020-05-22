В июне в Грецию разрешили прилететь туристам из 20 стран, но не из Украины

Греция активно борется с последними карантина. Там планируют в скором времени начать туристический сезон и открыть древние достопримечательности, в том числе холм Акрополя, 18 мая. Музеи вновь откроются в середине июня и в середине июня откроет свои границы для туристов из 20 стран. Об этом сообщает греческое издание Greece Reporter.

По словам министра туризма Греции, для туристов из некоторых стран границы откроются с 15 июня.

Уточняется, что речь идет о туристах из Израиля, Кипра, Китая, Германии, Японии, Австралии, Болгарии, Австрии, Албании, Румынии, Боснии и Герцеговины, Дании, Сербии, Северной Македонии, Венгрии, Хорватии, Словакии, Чехии, Польши и Норвегии. Украины в этом списке нет.

Также отмечается, что правительство Греции решило отменить для туристов обязательное прохождение теста на коронавирусом за 5 дней до приезда в страну.

К тому же, Греция собирается возить туристов на свои острова паромами, пока авиалинии закрыты.

Тем временем, Исландия заявила, что полностью победила коронавирус.

Не все меры в борьбе с коронавирусом одинаково эффективны. В Испании, где туристического сезона в этом году не будет, власти решили помыть пляжи с хлоркой, а потом выпустить туда детей.