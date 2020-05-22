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  • В июне в Грецию разрешили прилететь туристам из 20 стран, но не из Украины
22 мая 2020, пятница, 20:11 11
Европа 2020-05-22T20:12:06+03:00
Українські Новини
В июне в Грецию разрешили прилететь туристам из 20 стран, но не из Украины

В июне в Грецию разрешили прилететь туристам из 20 стран, но не из Украины

Ольга Фандорина
Греция, Запрет въезда, Карантин, Туристы, Туристический сезон, Снятие карантина
Остров Эгина, Греция
Остров Эгина, Греция

Греция активно борется с последними карантина. Там планируют в скором времени начать туристический сезон и открыть древние достопримечательности, в том числе холм Акрополя, 18 мая. Музеи вновь откроются в середине июня и в середине июня откроет свои границы для туристов из 20 стран. Об этом сообщает греческое издание Greece Reporter.

По словам министра туризма Греции, для туристов из некоторых стран границы откроются с 15 июня.

Уточняется, что речь идет о туристах из Израиля, Кипра, Китая, Германии, Японии, Австралии, Болгарии, Австрии, Албании, Румынии, Боснии и Герцеговины, Дании, Сербии, Северной Македонии, Венгрии, Хорватии, Словакии, Чехии, Польши и Норвегии. Украины в этом списке нет.

Также отмечается, что правительство Греции решило отменить для туристов обязательное прохождение теста на коронавирусом за 5 дней до приезда в страну.

К тому же, Греция собирается возить туристов на свои острова паромами, пока авиалинии закрыты.

Тем временем, Исландия заявила, что полностью победила коронавирус.

Не все меры в борьбе с коронавирусом одинаково эффективны. В Испании, где туристического сезона в этом году не будет, власти решили помыть пляжи с хлоркой, а потом выпустить туда детей.

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