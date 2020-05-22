В России зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса за сутки

В России, где коронавирусом болеют более 10 тысяч медицинских работников, за последние сутки от осложнений коронавирса умерли 150 человек. Это стало рекордным показателем смертности за все время пандемии. Такие данные опубликовал официальный статистический сайт "Стопкоронавирус.рф".

Отмечается, что за сутки в России выявили 8 894 новых случая заболевания, 7 144 человека выздоровели. Всего болеют 326 448 человек.

На данный момент, Россия занимает второе место в мире по уровню распространения инфекции.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве, Московской области и Республике Дагестан. Эти же регионы лидируют и по количеству новых смертей.

За все время в России от коронавируса умерли 3 249 человек.

Как сообщали Українські Новини, в Санкт-Петербурге у больниц появились мобильные рефрижераторы для тел умерших от коронавируса.

Кроме того, пресс-секретарю Путина диагностировали двустороннюю пневмонию.

Тем временем, в России среди военных произошла вспышка коронавируса после репетиций парада.