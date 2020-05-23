Бразилия вырвалась на второе место по числу больных Covid-19. Данные по всем странам 23 мая

В субботу, 23 мая, в мире количество случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 110 205 до 5 213 483, 2 058 124 из них выздоровели (108 824 за сутки), 338 225 - умерли (5 300 за сутки).

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Больше всего случаев зафиксировали в США, где вирус подтвердили у 1 601 434 человек, 94 007 из них умерли, а 350 135 - вылечились.

На втором месте оказалась Бразилия, где коронавирусом заразились 330 890 человека, всего в стране 21 048 летальных случаев, а победили болезнь 135 430 человек.

По количеству зараженных коронавирусом на третьем месте находится Россия. Коронавирусом в стране заразились 326 448, умерли - 3 249, а выздоровели - 99 825 человек.

На четвертом месте находится Великобритания. Коронавирусом заразились 255 544 человек, выздоровели 1 142 и умерли 36 475 человек.

В Испании зафиксировали 234 824 случаев заболевания COVID-19. Она на пятом месте. Количество умерших в стране составляет 28 628 человек, а 150 376 человек победили болезнь.



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