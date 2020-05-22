Португалия готова принимать туристов, но будет мерять им температуру в аэропорту

Сразу несколько стран после утихания эпидемии коронавируса заявили, что они готовы начать туристический сезон. Среди них и Португалия. Однако по прибытию у туристов будут измерять температуру.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Аугушту Сантуш Силва в интервью изданию Observador.

"Туристы, которые прилетают на самолете в Португалию, не будут проходить карантин, но должны будут пройти минимальный санитарный контроль, который установят наши соответствующие органы. Работа системы здравоохранения в Португалии отлажена, и это очень важно, чтобы принимать людей. Кроме того, были уже опубликованы правила относительно общественных мест, музеев, пляжей, отелей, ресторанов, которые гарантируют безопасность людей", - заявил министр.

Как сообщали Українські Новини, в ЕС допускают, что внутренний туризм возобновят уже летом.

Тем временем в Украине туристическая отрасль от коронавируса потеряет около 1,5 млрд долларов.

В Турции обнародовали план "Сертификация здорового туризма", в котором подробно рассказывают, как именно в стране планируют принимать иностранных туристов.

Греция планирует в скором времени начать туристический сезон и открыть древние достопримечательности, в том числе холм Акрополя.