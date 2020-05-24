Від коронавірусу померли більше 350 тис осіб, одужали – понад 2 млн. Ситуація з COVID-19 у світі

Після того, як Бразилія стала другою країною, в якої діагностували найбільше випадків зараження коронавірусом, всього в світі підтвердили 5,407 мільйона випадків коронавірусної хвороби. З них 344 000 летальних, а 2247000 людина одужали.

Такі дані 24 травня наводить ресурс Worldometers.

Найбільше випадків виявлено в США - 1 666 000, Бразилії - 349,1 тисячі, Росії - 335,8 тисячі, Іспанії - 282,37 тисячі і Великобританії - 257,15 тисячі. Найвища кількість летальних випадків COVID-19 у США - 98,683 тис., Великобританії - 36,675 тис., Італії - 32,735 тис., Іспанії - 28,678 тис і Франції - 28,332 тис.

Як повідомляли Українські Новни, у Росії зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу за добу.

Тим часом Португалія готується відкрити кордони для туристів.

Греція теж готова почати туристичний сезон, але тільки для туристів з 20 країн.Там планують незабаром розпочати туристичний сезон і відкрити стародавні пам'ятки, в тому числі пагорб Акрополя, 18 травня.

Греція збирається возити туристів на свої острови поромами, поки авіалінії закриті.