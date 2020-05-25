Гривна подорожала. Курс валют НБУ на понедельник

В то время, как Минэкономики не планирует пересматривать макропрогноз, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 мая, на 1,43 коп. до 26,7556 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22-24 мая, на 18,45 коп. до 26,7699 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,5723 1 доллар США 26,7556 1 швейцарский франк 27,5476 10 иен 2,4881 10 российских рублей 3,7425 1 евро 29,1676

Как сообщали Українські Новини, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка после того, как совет НБУ также раскритиковал валютно-курсовую политику правления Нацбанка.

В пятницу курс гривны на межбанковском валютном рынке снижается третий день подряд, и после снижения в четверг на 5 коп. снизился на 16 коп. до 26,88 UAH/USD.

С 15 по 22 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD после семинедельного падения.