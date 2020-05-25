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25 мая 2020, понедельник, 05:05 14
Финансы 2020-05-25T05:05:01+03:00
Українські Новини
Гривна подорожала. Курс валют НБУ на понедельник

Гривна подорожала. Курс валют НБУ на понедельник

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро
Курс валют
Курс валют

В то время, как Минэкономики не планирует пересматривать макропрогноз, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 мая, на 1,43 коп. до 26,7556 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22-24 мая, на 18,45 коп. до 26,7699 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,5723
1 доллар США 26,7556
1 швейцарский франк 27,5476
10 иен 2,4881
10 российских рублей 3,7425
1 евро 29,1676

Как сообщали Українські Новини, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка после того, как совет НБУ также раскритиковал валютно-курсовую политику правления Нацбанка.

В пятницу курс гривны на межбанковском валютном рынке снижается третий день подряд, и после снижения в четверг на 5 коп. снизился на 16 коп. до 26,88 UAH/USD.

С 15 по 22 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD после семинедельного падения.

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