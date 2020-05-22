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22 мая 2020, пятница, 18:23 54
Транспорт 2020-05-22T18:25:28+03:00
Українські Новини
Пятничные тарифы на такси продолжают лезть вверх

Пятничные тарифы на такси продолжают лезть вверх

Кира Молчанова
Киев, Такси, Uber, Uklon, такси Uklon, цены на такси
Водитель такси в маске. Фото: пресс-служба Uber
Водитель такси в маске. Фото: пресс-служба Uber

В пятницу вечером после дождя Киев снова сковали заторы, а стоимость проезда на такси снова выросла.

Об этом свидетельствуют данные служб такси, работающих в Киеве.

Так, цена на проезд от Палаца Спорта до Левобережной обойдется в 238 гривен.

Проезд от станции метро Академгородок до метро Демеевская в 139 гривен.

С Оболонского проспекта к метро Палац Спорта можно проехать не менее, чем за 253 гривны.

От бульвара Академика Вернадского до улицы Оноре Де Бальзака – за 176 гривен.

Скриншот службы UberСкриншот службы Uber

Скриншот службы UklonСкриншот службы Uklon

Скриншот службы UberСкриншот службы Uber

Скриншот службы UklonСкриншот службы Uklon

Как сообщали Українські Новини, с 23 мая в Киеве в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт. А с 25 мая – метрополитен.

Пока же 22 мая в одном из районов Киева выстроилась 200 метровая очередь на троллейбус.

Минздрав разработал временные рекомендации противоэпидемических мер при ослаблении карантина. Они касаются проведения ВНО, работы гостиниц, перевозки пассажиров автомобильным транспортом и в некоторых заведениях физической культуры и спорта.

Это не первый день, когда из-за нехватки транспорта и большого спроса на поездки цены на такси стремительно растут.

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