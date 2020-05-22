Торговые центры в Киеве могут открыться в ближайшую среду – 27 мая

После того, как мэр Киева Виталий Кличко попросил Кабинет Министров разрешить городу возобновить работу метро с 25 мая, Украинский совет торговых центров (УСТЦ) заявил, что власти столицы планируют разрешить открыть торговые центры 27 мая.

Об этом говорится в сообщении совета, передают Українськi Новини.

"Торговые центры в Киеве откроются предположительно уже в ближайшую среду. О таком решении киевской власти сообщил Виталий Кличко, во время встречи с представителями Украинского совета торговых центров 22 мая", - сказано в нем.

УСТЦ отмечает, что практически все торговые центры столицы оснащены автоматическими системами подсчета посетителей, которые позволяют с легкостью контролировать пребывание необходимого по нормам количества людей в торговом центре.

Для торговых центров вполне выполнима норма в 10 кв. м общей площади на 1 человека.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) не намерена открывать торгово-развлекательные центры до запуска работы метрополитена.

Киевская область пока не начинает дальнейшее смягчение карантина.

Также с 22 мая возобновит работу городской и пригородный транспорт, гостиницы (кроме хостелов, без ресторанов и бассейнов), разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также церковные службы (не более 1 человека на 10 квадратных метров).