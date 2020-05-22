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  • Киев и еще 11 областей не соотвествуют показателям для смягчения карантина и запуска транспорта, — МОЗ
22 мая 2020, пятница, 10:31 100
Кабмин 2020-05-22T10:45:02+03:00
Українські Новини
Киев и еще 11 областей не соотвествуют показателям для смягчения карантина и запуска транспорта, — МОЗ

Киев и еще 11 областей не соотвествуют показателям для смягчения карантина и запуска транспорта, — МОЗ

Елена Новикова
Минздрав, Карантин, карантин в Украине, Смягчение карантина, Адаптивный карантин
Максим Степанов
Максим Степанов

Министерство здравоохранения заявляет, что ситуация в Киеве и еще 11 областях Украины не соответствует необходимым показателям для перехода ко второму этапу смягчения карантина, которое предусматривает в том числе возобновление работы транспорта.

Об этом говорится в сообщении МОЗ, передают Українські Новини

Министерство обнародовало информацию о эпидемиологических показателях по областям, с указанием, насколько они соответствуют нормам для дальнейшего ослабления карантина.

Так, норма превышены в Киеве (инцидентстность 15,6 чел на 100 тыс. при максимальных 12), Волынской области (инцидентстность 15,81 чел на 100 тыс. при максимальных 12), Днепропетровской области (тестирование 7,1 на 100 тыс. при необходимых 12), Донецкая область (тестирование 3,68 на 100 тыс. при необходимых 12), Закарпатская область (инцидентстность 13,8 чел на 100 тыс. при максимальных 12), Киевская область (инцидентстность 13,97 чел на 100 тыс. при максимальных 12), Луганская область (тестирование 2,23 на 100 тыс. при необходимых 12), Николаевская область (тестирование 8,96 на 100 тыс. при необходимых 12), Полтавская область (тестирование 7,312 на 100 тыс. при необходимых 12), Ривненская область (инцидентстность 19,52 чел на 100 тыс. при максимальных 12), Хмельницкая область (тестирование 11,58 на 100 тыс. при необходимых 12), Черновицкая область (инцидентстность 36,17 чел на 100 тыс. при максимальных 12, заполненность коек в больницах – 55,33% при максимальных 50%).

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня, согласна которой каждая область переходит к следующему этапу послабления карантина в случае достижения необходимых эпидемиологических показателей.

С 22 мая в случае соответствия необходимым условиям разрешается внутригородское, пригородное и внутриобластное транспортное сообщения (метро – с 25 мая), проведение религиозных мероприятий (не более 1 человека на 10 кв. м.), проведение спортивных мероприятий до 50 человек и без зрителей, работа отелей (без хостелов, ресторанов и бассейнов в них).

21 мая мэр Киева Владимир Кличко объявил о возобновлении работы наземного городского транспорта с 23 мая, метрополитена с 25 мая.

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