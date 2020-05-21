В Хмельницкой области из-за разрушения канализационного коллектора погиб рабочий

В то время, как под Днипром обвалился мост, 21 травня в 16:21 в городе Староконстантинов Хмельницкой области во время ремонта канализационного коллектора произошел оползень, в результате чего под завалом оказалось 2 человека. Один из них умер.

Об этом говорится в сообщении областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Один человек спасен и передан сотрудникам СМП. Другому человеку были оказаны реанимационные мероприятия (результата не дали). Работниками СМП констатирована смерть", - добавили в ГосЧС.

Как сообщали Українські Новини, 18 мая, в 16:25 в Приморском районе Одессы частично обрушилась стена четырехэтажного жилого дома с мансардой. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Ранее в Киеве обвалились бетонные плиты здания, пострадавшая умерла в карете "скорой".

Кроме того, 5 октября в Днипре эвакуировали студентов общежития, у здания которого треснула одна из стен. Было установлено обрушение грунта примерно два на три метра с повреждением части здания общежития.

Также ранее в здании полиции в Одессе обрушился потолок, пострадали два правоохранителя.