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06 октября 2019, воскресенье, 12:00 16
Происшествия 2019-10-06T12:00:38+03:00
Українські Новини
В Днипре треснула стена общежития, студентов эвакуировали

В Днипре треснула стена общежития, студентов эвакуировали

Вчера, 5 октября, в Днипре эвакуировали студентов общежития, у здания которого треснула одна из стен. Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Так, сообщается, что треснула стена второго общежития Национального технического университета "Днепровская политехника". Было перекрыто движение по прилегающим улицам.

"До заключения специалистов трудно назвать причину ситуации, которая произошла. Удалось избежать худшего. Сейчас отключены все коммуникации - газ и электроснабжение. Предпринимают чрезвычайные меры, чтобы избежать обрушения здания. Утром будет финальное заседание комиссии, будут окончательные рекомендации", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Отмечается, что в этой части города есть системная проблема с промоинами. Здание общежития возвели еще в 50-х годах. Оно имеет так называемый ленточный, а не капитальный фундамент. Под домом также бомбоубежище.

"Было установлено обрушение грунта примерно два на три метра с повреждением части здания общежития. Был принят ряд неотложных решений. Запрещено пребывание в общежитии. Ограждена территория в радиусе 70 метров", - сказал начальник первой государственной пожарно-спасательной части восьмого отряда, капитан службы гражданской защиты Николай Белый.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве обвалились бетонные плиты здания, пострадавшая умерла в карете "скорой".

Ранее в университете Санкт-Петербурга обрушились перекрытия трех этажей.

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