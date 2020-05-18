В обрушенном доме в Одессе жертв не нашли

Часть жилого 30-квартирного дома обвалилась в Одессе. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы про чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

"18 мая в г. Одесса по ул. Торговая, 20 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир", - сказано в нем

Согласно ему, из дома выведено 8 жителей, в том числе 2 детей.

Частично повреждены 3 квартиры на 4-м, 3-м и 2-м этажах, а также арка на первом этаже, где проживало 17 человек, на момент обрушения жителей в квартирах не было.

Всего к разгребанию завалов привлечено 86 человек и 23 единицы техники.

Как сообщали Українські Новини, в Николаеве жительница многоэтажки умерла от инсульта из-за рухнувшего потолка.

Также ранее в здании полиции в Одессе обрушился потолок, пострадали два правоохранителя.

Также 5 октября в Днипре эвакуировали студентов общежития, у здания которого треснула одна из стен. Было установлено обрушение грунта примерно два на три метра с повреждением части здания общежития. Был принят ряд неотложных решений. Запрещено пребывание в общежитии. Ограждена территория в радиусе 70 метров.