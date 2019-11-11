подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
11 ноября 2019, понедельник, 15:30 112
Происшествия 2019-11-11T15:47:50+02:00
Українські Новини
В здании полиции в Одессе обрушился потолок, пострадали два правоохранителя

В здании полиции в Одессе обрушился потолок, пострадали два правоохранителя

Полицейские, обрушение здания, Обрушение крыши

Двое сотрудников Национальной полиции получили травмы и были госпитализированы в больницу из-за обрушения потолка в здании областного управления Нацполиции на улице Еврейской, 12 в Одессе.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Нацполиции в Одесской области.

Над центральной лестницей обрушился потолок.

Пострадали полицейские, которые шли по лестнице в момент обрушения.

Официальных комментариев от полиции пока нет.

Как сообщали Українські Новини, в Николаеве жительница многоэтажки умерла от инсульта из-за рухнувшего потолка.

Также 5 октября в Днипре эвакуировали студентов общежития, у здания которого треснула одна из стен. Было установлено обрушение грунта примерно два на три метра с повреждением части здания общежития. Был принят ряд неотложных решений. Запрещено пребывание в общежитии. Ограждена территория в радиусе 70 метров.

Ранее в Киеве обвалились бетонные плиты здания, пострадавшая умерла в карете "скорой".

Больше новостей о: Полицейские обрушение здания Обрушение крыши

Архив
Новости
"Упрощенцы" 3-й группы не должны выдавать чеки при получении переводов между текущими счетами ФЛП, – Верланов 16:56
Новая власть оправдала надежды только 17% украинцев, - опрос 16:53
В ГБР расследуют причастность прошлой власти к захвату моряков в Керченском проливе 16:52
В работе электронных сервисов Приватбанка произошел масштабный сбой 16:30
Рейтинг Зеленского упал до 68% 16:28
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора 11:45
Зеленский с трубой. Скриншот :Instagram/zelenskiy_fans
Видео дня: Зеленский показал, как усиленно тренируется с трубой в спортзале 22:55
В Украину пытались завезти зараженные турецкие помидоры 17:33
ДТП под Киевом. Фото: Информатор.
Под Киевом BMW вылетел на встречную и протаранил четыре автомобиля 20:23
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде 17:12
Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией 11:54
Всемирный банк поддержал земельную реформу в Украине 19:21
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok