В здании полиции в Одессе обрушился потолок, пострадали два правоохранителя

Двое сотрудников Национальной полиции получили травмы и были госпитализированы в больницу из-за обрушения потолка в здании областного управления Нацполиции на улице Еврейской, 12 в Одессе.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Нацполиции в Одесской области.

Над центральной лестницей обрушился потолок.

Пострадали полицейские, которые шли по лестнице в момент обрушения.

Официальных комментариев от полиции пока нет.

Как сообщали Українські Новини, в Николаеве жительница многоэтажки умерла от инсульта из-за рухнувшего потолка.

Также 5 октября в Днипре эвакуировали студентов общежития, у здания которого треснула одна из стен. Было установлено обрушение грунта примерно два на три метра с повреждением части здания общежития. Был принят ряд неотложных решений. Запрещено пребывание в общежитии. Ограждена территория в радиусе 70 метров.

Ранее в Киеве обвалились бетонные плиты здания, пострадавшая умерла в карете "скорой".