В здании полиции в Одессе обрушился потолок, пострадали два правоохранителя

Двое сотрудников Национальной полиции получили травмы и были госпитализированы в больницу из-за обрушения потолка в здании областного управления Нацполиции на улице Еврейской, 12 в Одессе. Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Нацполиции в Одесской области. Над центральной лестницей обрушился потолок. Пострадали полицейские, которые шли по лестнице в момент обрушения. Официальных комментариев от полиции пока нет. Как сообщали Українські Новини, в Николаеве жительница многоэтажки умерла от инсульта из-за рухнувшего потолка. Также 5 октября в Днипре эвакуировали студентов общежития, у здания которого треснула одна из стен. Было установлено обрушение грунта примерно два на три метра с повреждением части здания общежития. Был принят ряд неотложных решений. Запрещено пребывание в общежитии. Ограждена территория в радиусе 70 метров. Ранее в Киеве обвалились бетонные плиты здания, пострадавшая умерла в карете "скорой".