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18 мая 2020, понедельник, 18:13 152
Происшествия 2020-05-18T18:15:01+03:00
Українські Новини
В Одессе обрушилась часть жилого дома

В Одессе обрушилась часть жилого дома

Ольга Фандорина
Одесса, Обрушение, Спасатели, обрушение здания
Обрушение. Фото: dsns.gov.ua
Обрушение. Фото: dsns.gov.ua

После обрушения 8 мая, сегодня, 18 мая, в 16:25 в Приморском районе Одессы частично обрушилась стена четырехэтажного жилого дома с мансардой. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Торговой, 20. Обрушилась стена с первого по третий этажи. В доме 30 квартир.

Сообщается, что сейчас спасатели ищут возможных пострадавших и разбирают разрушенные строительные конструкции.

Из дома вывели восемь жителей. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

К ликвидации последствий разрушения от ГСЧС привлекли 42 спасателя и 9 единиц техники, всего работают 72 человека и 20 единиц техники.

Также ранее в здании полиции в Одессе обрушился потолок, пострадали два правоохранителя.

Также 5 октября в Днипре эвакуировали студентов общежития, у здания которого треснула одна из стен. Было установлено обрушение грунта примерно два на три метра с повреждением части здания общежития. Был принят ряд неотложных решений. Запрещено пребывание в общежитии. Ограждена территория в радиусе 70 метров.

Ранее в Киеве обвалились бетонные плиты здания, пострадавшая умерла в карете "скорой".

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