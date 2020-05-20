Под Днипром обвалился мост, как только Зеленский пообещал отремонтировать все мосты и дороги

В то время как президент Владимир Зеленский заявил о планах реализовать программу по строительству и реконструкции мостов, в Днепропетровской области возле Никополя обвалился Алексеевский мост. В этот момент по нему проезжала фура, которая в итоге повисла на краю и задней частью погрузилась в воду.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, все произошло в селе Алексеевка около 10 часов утра, пишет "Vgorode Днепр".

Это мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища на трассе Кропивницкий-Запорожье. Переправа длинной в 120 метров и высотой в пять. Состоит она из семи железобетонных опор и шести металлических секций, длина каждой из которых – 20 метров. Предварительно, обвалилась одна секция.

Владелец моста – Служба автодорог в Днепропетровской области.

В результате происшествия никто не пострадал. Решать ситуацию будет органы власти.

По словам местных жителей, ремонтные работы на этом мосту проводились неделю назад. Однако вполне возможно, что переправа не выдержала перегруза.

Логично, что теперь проезд через Алексеевский мост закрыт, хотя движение обычно там довольно активное. Автомобилистам сейчас нужно ехать по дороге через Старозаводское.

Под Днипром обвалился мост. Фото: Facebook/Николай Николаевич

Место обвала моста

Обвалился мост. Фото: Facebook/Николай Николаевич

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